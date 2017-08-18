‎الائتلافات الداعمة للسيسي  تنتهي من مشروع قانون لزيادة مدة الرئاسة الى ست سنوات

‎القاهرة –مصطفى عمارة

‎كشفت مصادر برلمانية النقاب ان الائتلافات الداعمة للرئيس فى البرلمان المصرى انتهت من وضع مشروع مسودة قانون سيتم عرضه فى الدوره البرلمانيه الجديدة والتى سوف تبدا فى اكتوبر القادم وتتضمن التعديلات المنتظرة عودة مجلس الشورى والانتخابات بنظام القائمة وزيادة الفترة الرئاسيه الى 6 سنوات على ان لا تزيد عن مدتين والغاء رقابة مجلس الدولة على القوانين وان يشكل الرئيس الحكومة منفردا وترافقت التعديلات المقترحة مع تحركات برلمانيه لدعم السيسى لفتره رئاسيه ثانيه وفى هذا الاطار عقد حزب مستقبل وطن عدة ندوات بالمحافظات لاعلان تأييده ترشح السيسى لفتره ثانيه ودعا حزب المصريين الاحرار ثانى اكبر كتله برلمانيه فى مجلس النواب جميع النواب الى احتفاليه كبيرة تمت سفح الهرم بحضور اعضاء الحكومه لاعلان دعم الرئيس فيما اكد النائب اسماعيل نصر تمسكه باجراء تعديلات دستورية فى دورة الانعقاد الجديده مؤكدا ان الدول الحديثه بالديمقراطيه تحتاج الى فتره طويله لاحداث تحولات ديمقراطية وهو مايستدعى ان تكون مدة السلطه التنفيذيه طويله نسبيا فى المقابل انتقد اكمل قريطم رئيس حزب المحافظين التوجه الداعى لتعديل الدستور لزيادة مدة الرئيس مؤكدا ان تعديل المده يتطلب الغاء الدستور ككل ووضع دستور جديد واضاف النائب محمد البدراوى رئيس الهيئه البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ان تعديل الدستور غير مبرر خاصة ان السيسى امامه فترة اخرى فى حالة تجديد الثقه به وكشف د/ محمد ابو الغار الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطى ان المصالح الشخصيه والتقرب للنظام وراء دعوة البعض لتعديل الدستور.

‎ فى السياق ذاته نفت مصادر بحزب النور الانباء التى ترددت عن نية الحزب ترشيح نادر بكار القيادي بالحزب لانتخابات الرئاسة القادمة، وقال د/ شعبان عبد العليم الامين العام المساعد للحزب فى تصريحات ان الحزب ليس لديه نيه لطرح اى عضو لانتخابات الرئاسة القادمة كما انه لم يحدد موقفه بعد من دعم اى شخص لتلك الانتخابات فيما اكد عماد المهدى القيادي بالحزب ان الحزب لن يقف بجوار اى قيادة تترشح للانتخابات الرئاسية القادمة نافيا وجود اى توجه لنادر بكار للترشح للانتخابات القادمة لانه يدرس الان فى الولايات المتحدة ولم يعلم قيادات الحزب بنيته للترشح .