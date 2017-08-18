قوات حفتر تقبض على قائد مطلوب دولياً بجرائم حرب

طرابلس – الزمان :اعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الجمعة ان الضابط الليبي الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحقه للاشتباه بتورطه في أعمال قتل في بنغازي (شرق) كان معتقلا لديها قبل صدور هذه المذكرة. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المكلفة النظر بجرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في العالم، الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق محمود الورفلي احد قادة القوات الخاصة التي تقاتل في صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر. ومحمود الورفلي متهم بالتورط في ما لا يقل عن سبعة أحداث خلال العامين 2016 و2017 قام خلالها باطلاق النار شخصيا على مدنيين او مقاتلين جرحى أو أمر باعدامهم. وقالت القوات الأمنية في شرق ليبيا ، الخاضعة لسلطة اللواء خليفة حفتر، امس إنها ألقت القبض على قائد وحدة للقوات الخاصة مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم مختلفة حول إعدام عشرات السجناء. وأفادت ماتسمى بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وهي القوة التي تسيطر على معظم شرق ليبيا، بأن مدعيا عسكريا يحقق مع الرائد محمود الورفلي.

وذكر الجيش الوطني الليبي في بيان “نحيطكم علما بأن المتهم في دعوتكم القضائية يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة له في صحيفة الدعوة وهو رهن التوقيف الآن”.

والورفلي مطلوب فيما يتعلق بمزاعم إعدام عشرات السجناء في ربيع٢٠١٥وصيف هذا العام قرب نهاية حملة شنها الجيش الوطني الليبي على مدى ثلاث سنوات ضد إسلاميين وخصوم آخرين من أجل السيطرة على مدينة بنغازي في الشرق.

والقوات الخاصة هي وحدة قوية تقع شكليا تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي وانضمت لحملة بنغازي في مراحلها الأولى.