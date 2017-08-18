دور محوري لدحلان في المرحلة المقبلة أحمد يوسف القيادي في حماس: تنسيق مصري أماراتي لدعم قطاع غزة

غزة -الزمان : أكد أحمد يوسف القيادي بحركة حماس فى تصريحات خاصة للزمان أن حماس سوف تطلع مصر على نتائج التحقيقات مع عنصر داعش المصاب بعد احباط وحدة أمنية تابعة لحماس عملية إرهابية تابعة لداعش قبل تسللها لسيناء . فيما كشف يحيي رباح أحد قيادات فتح فى غزة فى اتصال هاتفى معه أن هناك عناصر أنشقت من كتائب القسام وأنضمت إلى عناصر متشددة ترفض التفاهمات مع مصر . وأضاف إيمن الرقيب القيادى فى حركة فتح أن الوحدات الامنية التابعة لحركة حماس أظهرت نشاط ملحوظًا خلال الفترة الماضية فى احباط عمليات التسلسل إلى سيناء تنفيذًا لتفاهمات القاهرة مع مصر . فى السياق ذاته أصدر اتحاد قبائل سيناء بيانا أكد فيه أن حماس اعتقلت فيه خلال الايام الماضية 500 عنصر ارهابي من تنيم داعش بقطاع غزة وأن تفاهمات حماس مع مصر بدأت تؤتى ثمارها على الاوضاع الامنية فى سيناء . من ناحية أخرى أكد مصدر أمنى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة أن مبادرات وفد الفصائل الفلسطينية فى مصر والتى استمرت قرابة 5 أيام أسفرت عن تعهد الامارات لدفع 15 مليون دولار لدعم التنمية فى قطاع غزة فيما تعهدت مصر بمد قطاع غزة بما تحتاجه من السولار والكهرباء وإعادة فتح المعبر بعد الانتهاء من اعمال الترميم والصيانة عقب عيد الاضحى المبارك .

وأضاف المصدر أن محمد دحلان القيادى بالتيار الاصلاحى بحركة فتح سوف يكون له دور فى إدارة القطاع فى الحركة المقبلة .