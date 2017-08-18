استقالة كبير المستشارين الاستراتيجيين لترامب 

واشنطن- مرسي ابو طوق : غادر ستيف بانون اليميني المتطرف وكبير الاستراتيجيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، البيت الابيض الجمعة وسط الضجة التي تحيط بالادارة الاميركية بسبب تصريحات ترامب بشأن تجمع دعاة تفوق العرق الابيض. وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم ترامب في بيان «لقد اتفق كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي وستيف بانون على ان اليوم سبكون اخر يوم لستيف». واضافت «نحن ممتنون لخدماته ونتمنى له كل خير». ويتعرض ترامب الى انتقادات من الجمهوريين والديموقراطيين بسبب تأكيده على مسؤولية الطرفين في اعمال العنف التي وقعت في مدينة شارلوتسفيل في فيرجينيا بين دعاة تفوق العرق الابيض ومحتجين مناهضين لهم.

ويعتبر منتقدو بانون (63 عاما)، الرئيس السابق لموقع بريتبارت نيوز الاخباري المحافظ المتشدد، انه من المنادين بتفوق العرق الابيض، واثار وجوده في البيت الابيض الجدل من البداية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت سابقا ان ترامب ابلغ كبار مساعديه بقراره التخلي عن بانون.

ونقلت الصحيفة عن شخص مقرب من بانون انه يصر على ان الخروج من البيت الابيض كانت فكرته، وانه قدم استقالته في السابع من اب/اغسطس على أن يعلنها مطلع هذا الاسبوع، إلا أنه أخرها بسبب التطورات الاخيرة.