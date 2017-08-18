شائعات متقنة يصدقها أصحابها

قبل أيام قال الناس كأنهم متفقين مسبقاً، إنّها شائعة من صنعها، وهم يسمعون خبراً عن تعرض فنانة مصرية للسرقة للمرة الثالثة في خلال سنة واحدة ،ومحاولة اللصوص طعنها بسكين اثناء المحاولة لكنها نجت بمعجزة . وفي المرة الثانية نجت عندما رن هاتفها الجوال وكان المتصل من دون رقم ظاهر فهرب اللصوص لأنهم ظنوا انه كمين . وفي المرة التي سبقتها تجمّع سكّان العمارة عليها فهرب الحرامية .

الشائعات باتت اليوم ،كما كانت من قبل أيضاً ، من لوازم عمل السياسيين مثل نجومية الفنّانين في العالم العربي على حد سواء، أولاً لأن مصدرها يظل مجهولاً ،وثانياً لأن أحداً لا يُحاسب على الشائعة حتى لو ألقي القبض عليه متلبساً ببثها ، فما أسهل أن يخلعها عن نفسه ليرميها في سلة غيره . وثالثاً لأنها تأتي بثمارها سريعاً .

في معاهد الاستخبارات بدول متقدمة يتم تدريس فن اطلاق الشائعة وفن حصاد ثمارها واساليب التصدي للشائعات الموجهة من اية جهة . غير إنّ علم التعامل مع الشائعات لم يدخل في أساسياته قبل عشرين أو أربعين سنة وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تغني عن ملايين المخبرين .

سرعة انتشار الشائعة أصبحت سلاحاً مزدوجاً ، وفي العراق يكثر السياسيون الآفلون من بث الشائعات عن أنفسهم بطريقة سلبية وتظهرهم للوهلة الاولى أنهم في مأزق كالاقالة من المنصب والاحالة الى المحكمة أو التقاعد أو الاصابة بجلطة مفاجئة أو الاستقالة من منصب ما ، ثم يخرج السياسي ليعلن بالاثباتات عكس ما ورد في الشائعة ، معيداً وجهه الى شاشة الحدث التي يكون قد خرج منها مهزوماً أو مغضوباً عليه .

في الحروب تحتاج الجيوش المتقاتلة الى سلاح الشائعات للتأثير في الروح المعنوية للعدو ، لكن الصعوبة تكمن دائماً في وسيلة نقل الشائعة وضمان وصولها الى الجهة المعنية .

المراقبون لهذا النوع من الاسالبيب القتالية النفسية وجدوا انها لم تستخدم في القتال لاستعادة الموصل مثلاً . وكان القادة يتحدثون بالتفصيل عن خط سير معاركهم ويصفون ببراءة مواضع تماس قواتهم مع العدو ،علماً انها حرب شوارع ومدن وليست حرب جبهات مفتوحة معلومة في اتجاهات نيرانها .

لكن هناك شائعات غير قابلة للتصديق، وفاشلة من أساسها ، مثل اعلان رجل سلطة وليد رعونتها ونتانتها انه بات زاهداً في السلطة، وانّ استعداداته للانتخابات المقبلة من باب جهادي خدمي ولاختبار حب الجماهير له ،ليس إلاّ.