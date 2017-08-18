منة شلبي تصدم جمهورها بمظهر جديد

القاهرة- الزمان

‎صدمت الفنانة المصرية منة شلبي جمهورها بظهورها بلوك جديد، في جلسة تصوير حديثة خضعت لها، بعدسة المصور بتول الضاوي.

‎وظهرت الفنانة المصرية في الجلسة بعد أن قامت بقص شعرها، حيث كانت بشعر قصير جدا، كما قامت بصبغه بلون فاتح، مما منحها إطلالة مختلفة تماما، حيث انقسم جمهورها بين مؤيد ورافض لتغيير شكلها وشعرها ..

‎لكن كثيرين ابدوا اعجابهم بإطلالتها الجديدة، ومنهم من عبر عن استيائه منها، وأكدوا أنها أجمل بالشعر الطويل.

‎يذكر أن منة شلبي كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “واحة غروب”، مع الفنان خالد النبوي، وقد حقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة.