علماء يعثرون على 91 بركاناً تحت الجليد في القطب الجنوبي

أنقرة- الأناضول: عثر علماء جيولوجيا من جامعة أدنبرة البريطانية، على 91 بركانًا تحت الجليد في القارة القطبية الجنوبية.

وقال عالم الجيولوجيا في جامعة أدنبرة روبرت بينغهام، في بيان له، اليوم الاثنين، أن الباحثين العالمين في القطب الجنوبي عثروا على منطقة بركانية ضخمة تحت الغطاء الجليدي للقارة.

وأضاف بينغهام أن الباحثين عثروا على 91 بركانًا في المنطقة التي يجري استطلاعها، مشيرًا أن الدراسات الحالية تعمل على تحديد عدد البراكين النشطة والخامدة في المنطقة.

وأشار بينغهام أن تحديد عدد البراكين النشطة والخامدة في القارة القطبية الجنوبية، أمرٌ مهم جدًا بالنسبة لكوكب الأرض، لأن معاودة أي من تلك البراكين نشاطه، سوف يؤدي إلى ذوبان الصفائح الجليدية في المنطقة.

وشدد العالم البريطاني على أن نشاط أي من تلك البراكين سوف يتسبب في ارتفاع منسوب المياه في المحيط المتجمد الجنوبي، ما يؤثر على منسوب المياه في البحار والمحيطات الأخرى.