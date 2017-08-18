عدد ضحايا فيضانات سيراليون تجاوز 400 قتيل 

جنيف-(أ ف ب) – ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في سيراليون الى اكثر من 400 قتيل بينما ما زال اكثر من 600 آخرين مفقودين، كما قال مسؤول في الصليب الاحمر. وقال الامين العام للاتحاد الدولي لجمعيتي الصليب الاحمر والهلال الاحمر الحاج اس سي لصحافيين في جنيف «احصينا اليوم اكثر من 400 شخص قتلوا». وكانت ارقام غير رسمية للمستشفيات قدرت عدد الضحايا بحوالى 400 قتيل، لكن لم يتم تأكيد العدد رسميا. وقال الحاج اس سي ان حكومة الدولة الواقعة في غرب افريقيا تواجه ازمة «تتعدى قدرتها بكثير» وناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم. واضاف ان النازحين لا يزالون في العراء «لان ليس هناك ملاجئ كافية للجميع».

وتابع ان الاستجابة الى ازمة بدأت الاثنين تتطلب «حشد جهود الجميع».

وقال الصليب الاحمر انه سيطلق حملة لتقديم التبرعات في وقت لاحق الجمعة.