أموال بالملايين منسية في بنوك تركيا

إسطنبول- الأناضول :بلغت إجمالي الأموال المنسية في مئات الآلاف من الحسابات المصرفية التركية 115 مليون ليرة (أكثر من 32.5 مليون دولار أمريكي) والتي مضى عليها 10 سنوات دون أي إجراءات من أصحابها. ووفقاً للمادة 62 من قانون البنوك التركي، فإن مهلة إغلاق الحسابات المصرفية، يكون بعد 10 سنوات من تاريخ آخر إجراء من قبل صاحب الحساب. وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول، من «صندوق تأمين ودائع الادخار»، فإن المصارف التركية نشرت منذ شباط/ فبراير الماضي في مواقعها على شبكة الإنترنت قوائم باسماء أصحاب الحسابات المنسية لمراجعتها لأخذ أموالهم لغاية 15 حزيران/ يونيو الماضي. ووفقاً للمعلومات فإن المصارف أبلغت صندوق تأمين ودائع الادخار بوجود 528 ألف و876 حساب مصرفي منسي لديها لغاية نهاية 2016.

وعقب إعلان المصارف عن قوائم تلك الحسابات المنسية على مواقعها الإلكترونية، فقد راجعها 30 ألف و535 شخصا، وأخذوا أموالهم البالغة قيمتها 32 مليون ليرة تركية(أكثر من 9 ملايين دولار).

وبعد انتهاء الفترة المحددة فقد تم تحويل 83 مليون ليرة تركية (23.5 مليون دولار أمريكي) إلى الصندوق كانت في 498 ألف و341 حساب مصرفي، لم يراجعوا المصارف لتسلم مبالغهم.