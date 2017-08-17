نقل زعيم المعارضة الايرانية كروبي الى المستشفى غداة اضرابه عن الطعام

طهران-(أ ف ب) – نقل زعيم المعارضة الايرانية مهدي كروبي الذي يخضع للاقامة الجبرية منذ ست سنوات إلى المستشفى الخميس غداة بدئه إضرابا عن الطعام للمطالبة بتحديد موعد لمحاكمته، بحسب ما صرحت عائلته لوسيلة إعلام محلية.

وذكر موقع “سحام نيوز” الالكتروني المرتبط بأسرة كروبي ان “حالته الصحية تدهورت بعد الاضراب عن الطعام وهو الان في المستشفى”.

وكتب الموقع ان كروبي نقل الى مستشفى شهيد رجائي اثر ارتفاع ضغط الدم، بعد أقل من 24 ساعة على بدئه اضرابا عن الطعام صباح الاربعاء، مضيفا انه لا يزال يرفض الطعام.

وأكد نجله محمد الانباء في تغريدة على تويتر.

وكتب “في الساعة 1,00 صباح الخميس نقل والدي الى المستشفى بسبب الاضراب عن الطعام. ادعوا له كثيرا”.

وقالت زوجته فاطمة كروبي لموقع “سحام نيوز” إن مطلبه الاول هو مغادرة عناصر وزارة الاستخبارات منزله وازالة كاميرات المراقبة التي ثبتت فيه مؤخرا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات “غير مسبوقة لأي إقامة جبرية سواء قبل الثورة أو بعدها”.

وأضافت ان المطلب الثاني هو “اجراء محاكمة علنية في حال استمرار الاقامة الجبرية”، مؤكدة ان كروبي “لا يقبل الا محاكمة عادلة” ولكنه يريد ان تكون علنية وسيحترم الحكم الذي سيصدر.

وكان كروبي وزميله الزعيم الاصلاحي مير حسين موسوي مرشحين للانتخابات الرئاسة في 2009 التي فاز فيها المتشدد محمود احمدي نجاد بولاية ثانية وأثارت نتائجها اشهرا من الاحتجاجات الحاشدة بسبب مزاعم تزوير.

ووضع الرجلان في الاقامة الجبرية في 2011 لدورهما في الاحتجاجات التي قمعها النظام بقسوة، من دون توجيه اي تهم اليهما.

وفي اذار/مارس الماضي قضت السلطات بحبس نجل كروبي الاكبر حسين كروبي لمدة ستة اشهر بتهمة “الدعاية ضد النظام” بعد ان نشر رسالة وجهها والده الى الرئيس الحالي حسن روحاني يدعوه فيها الى اجراء محاكمة.

ودخل كروبي (79 عاما) الى المستشفى في وقت سابق من الشهر وخضع لجراحة في القلب، بحسب “سحام نيوز”.

واثار النائب الاصلاحي مصطفى كواكبيان مسألة اضراب كروبي عن الطعام في البرلمان الاربعاء ودعا وزارتي الصحة والاستخبارات الى التحرك.