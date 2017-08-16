أنقرة‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬ومهمة‭ ‬الوفد‭ ‬الكردي غير‭ ‬محسومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حول‭ ‬الاستفتاء‭ ‬

اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبيل‭ ‬فتح‭ ‬أول‭ ‬معبر‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬وخرق‭ ‬أمني‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬بيجي

انقرة‭- ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

حدث‭ ‬امس‭ ‬خرق‭ ‬أمني‭ ‬كبير‭ ‬اودى‭ ‬بحياة‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬استهدف‭ ‬مقاراً‭ ‬أمنية‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬بيجي‭ ‬بشمال‭ ‬بغداد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬ومحلية‭ ‬،منها‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬العميد‭ ‬سعد‭ ‬معن‭ ‬وقال‭ ‬قائممقام‭ ‬بيجي‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬سبعة‭ ‬وأصيب‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نفذه‭ ‬خمسة‭ ‬انتحاريين‭ ‬من‭ ‬داعش‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الانتحاريين‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬يرتدون‭ ‬أحزمة‭ ‬ناسفة‭ ‬وهاجموا‭ ‬فجرا‭ ‬مقرات‭ ‬لقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش،‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المصافي،‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬بيجي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬مئتي‭ ‬كيلومتر‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭. ‬وتخللت‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬صباحا،‭ ‬اشتباكات‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصدر‭ ‬نفسه‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬الاربعاء‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬أهلية‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬تعثرت‭ ‬مهمة‭ ‬الوفد‭ ‬الكردستاني‭ ‬برئاسة‭ ‬سعدي‭ ‬بيرة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لانتزاع‭ ‬موافقة‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬كردي‭ ‬للزمان‭ ‬اننا‭ ‬تأخرنا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬مفاتحة‭ ‬القوى‭ ‬العراقية‭ ‬حول‭ ‬الاستفتاء‭ ‬وكان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الاقل‭ . ‬والتقى‭ ‬الوفد‭ ‬الكردستاني‭ ‬مع‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬وعمار‭ ‬الحكيم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ .‬

وقال‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬تي‭ ‬ار‭ ‬تي‭ ‬العامة‭ ‬ان‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬سوى‭ ‬الى‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‮»‬‭. ‬ويصر‭ ‬الاقليم‭ ‬الذي‭ ‬يتفاوض‭ ‬وفده‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬موعده‭. ‬وطالما‭ ‬اعتبرت‭ ‬أنقرة‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬الاستفتاء‭ ‬‮«‬خطأ‮»‬‭ ‬ويشكل‭ ‬‮«‬تهديدا‮»‬‭ ‬لوحدة‭ ‬أراضي‭ ‬العراق‭.‬

ورغم‭ ‬العلاقات‭ ‬الجيدة‭ ‬مع‭ ‬الزعيم‭ ‬الكردي‭ ‬العراقي‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬فان‭ ‬تركيا‭ ‬نفسها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬مع‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الاكراد‭ ‬أوقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اربعين‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1984،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تعارض‭ ‬بشدة‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬كردية‭ ‬على‭ ‬حدودها‭.‬

وتنظر‭ ‬انقرة‭ ‬بقلق‭ ‬للدعم‭ ‬الاميركي‭ ‬لميليشيات‭ ‬كردية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تعتبرها‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬تفقد‭ ‬السفير‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬بغداد‭ ‬والوزير‭ ‬الحالي‭ ‬ثامر‭ ‬السبهان‭ ‬والمبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬لدى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الأربعاء‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬منفذ‭ ‬عرعر‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬فالح‭ ‬العيساوي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬استقبل‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السعودي‭ ‬لشؤون‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ثامر‭ ‬السبهان‭ ‬ومبعوث‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬في‭ ‬منفذ‭ ‬عرعر‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الأنبار‮»‬‭ ‬‭(‬430‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬الرمادي‭)‬‭.‬

ونشر‭ ‬السبهان‭ ‬صورة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬منفذ‭ ‬عرعر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ماكغورك‭ ‬والعيساوي،‭ ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬من‭ ‬عراق‭ ‬الأخوة‭ ‬والمحبة‭ ‬منفذ‭ ‬عرعر‭ ‬العراقي‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬العيساوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الزيارة‭ ‬هو‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬واقع‭ ‬منفذ‭ ‬عرعر‭ ‬الحدودي‭ ‬وآلية‭ ‬العمل‭ ‬به،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬استقبال‭ ‬الحجاج‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬واستعداد‭ ‬المنفذ‭ ‬ليكون‭ ‬تجاريا‭ ‬امام‭ ‬البضائع‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وبغداد‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬السبهان‭ ‬وماكغورك‭ ‬برفقة‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬لدى‭ ‬بغداد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الشمري،‭ ‬والسفير‭ ‬العراقي‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬رشدي‭ ‬العاني‭.‬

وأشار‭ ‬العيساوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السبهان‭ ‬أكد‭ ‬استعداده‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬منفذ‭ ‬عرعر‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬الأنبار‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬مصطفى‭ ‬العرسان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬إيجابية‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬منفذ‭ ‬عرعر‭ ‬الحدودي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬تجاريا‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وبغداد‭ ‬قريبا،‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تفويج‭ ‬الحجاج‭ ‬وربما‭ ‬حتى‭ ‬اعادتهم‭ ‬بعد‭ ‬إكمال‭ ‬المراسم‭ ‬لغرض‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬سعد‭ ‬الحديثي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المعبر‭ ‬وافتتاحه‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لأغراض‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والزيارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وهذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الحديثي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مساع‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬والرياض‭ ‬أيضا‭ ‬لإعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬معبر‭ ‬الجميمة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المثنى‭ ‬‭(‬جنوب‭ ‬العراق‭)‬‭.‬