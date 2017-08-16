أنقرة‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬ومهمة‭ ‬الوفد‭ ‬الكردي غير‭ ‬محسومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حول‭ ‬الاستفتاء‭ ‬

اللمسات الأخيرة قبيل فتح أول معبر بين العراق والسعودية وخرق أمني لداعش في بيجي
انقرة- بغداد – الزمان
حدث امس خرق أمني كبير اودى بحياة سبعة من قوات الأمن العراقية وأصيب آخرون بجروح في هجوم انتحاري استهدف مقاراً أمنية شمال مدينة بيجي بشمال بغداد، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية ،منها المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن وقال قائممقام بيجي محمد محمود «قتل سبعة وأصيب ستة من قوات الامن بجروح في هجوم نفذه خمسة انتحاريين من داعش».
وأوضح أن الانتحاريين كانوا «يرتدون أحزمة ناسفة وهاجموا فجرا مقرات لقوات الشرطة والجيش، في حي المصافي، شمال مدينة بيجي» التي تبعد مئتي كيلومتر شمال بغداد. وتخللت الهجوم الذي وقع فجر الأربعاء صباحا، اشتباكات استمرت ثلاث ساعات، وفقا للمصدر نفسه. من جهته حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الاربعاء من ان الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان العراق المقرر في 25 ايلول/سبتمبر يمكن أن يؤدي إلى «حرب أهلية». فيما تعثرت مهمة الوفد الكردستاني برئاسة سعدي بيرة في بغداد لانتزاع موافقة القوى السياسية على الاستفتاء وقال مصدر كردي للزمان اننا تأخرنا كثيرا في مفاتحة القوى العراقية حول الاستفتاء وكان يجب ان يحدث هذا قبل ثلاث سنوات في الاقل . والتقى الوفد الكردستاني مع نوري المالكي وعمار الحكيم فضلا عن رئيس الحكومة حيدر العبادي .
وقال ردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة تي ار تي العامة ان الاستفتاء في العراق «لن يؤدي سوى الى تفاقم الوضع» في هذا البلد الذي يواجه العديد من المشاكل، مضيفا ان «هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية». ويصر الاقليم الذي يتفاوض وفده في بغداد على اجراء الاستفتاء في موعده. وطالما اعتبرت أنقرة ان مشروع الاستفتاء «خطأ» ويشكل «تهديدا» لوحدة أراضي العراق.
ورغم العلاقات الجيدة مع الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني، فان تركيا نفسها تعاني من نزاع مع الانفصاليين الاكراد أوقع أكثر من اربعين الف قتيل منذ عام 1984، كما انها تعارض بشدة قيام دولة كردية على حدودها.
وتنظر انقرة بقلق للدعم الاميركي لميليشيات كردية في سوريا تعتبرها «إرهابية».
من ناحية اخرى ، تفقد السفير السابق لدى بغداد والوزير الحالي ثامر السبهان والمبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي الأربعاء بريت ماكغورك منفذ عرعر الحدودي مع السعودية في جنوب غرب العراق.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي لوكالة فرانس برس إنه استقبل الأربعاء «وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ومبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك في منفذ عرعر الحدودي مع السعودية في الأنبار» (430 كلم جنوب غرب الرمادي).
ونشر السبهان صورة على تويتر الأربعاء خلال تواجده في منفذ عرعر إلى جانب ماكغورك والعيساوي، وكتب في تغريدة «من عراق الأخوة والمحبة منفذ عرعر العراقي».
ولفت العيساوي إلى أن «الهدف من الزيارة هو الاطلاع على واقع منفذ عرعر الحدودي وآلية العمل به، فضلا عن آلية استقبال الحجاج (…) واستعداد المنفذ ليكون تجاريا امام البضائع بين الرياض وبغداد». وكان السبهان وماكغورك برفقة السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، والسفير العراقي لدى المملكة رشدي العاني.
وأشار العيساوي إلى أن «السبهان أكد استعداده لدعم احتياجات منفذ عرعر». بدوره، أكد نائب محافظ الأنبار للشؤون الإدارية مصطفى العرسان لفرانس برس أن الزيارة «خطوة إيجابية»، لافتا إلى أن «منفذ عرعر الحدودي سيتم العمل به تجاريا بين الرياض وبغداد قريبا، بعد الانتهاء من تفويج الحجاج وربما حتى اعادتهم بعد إكمال المراسم لغرض التبادل التجاري بين البلدين». وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي سعد الحديثي لفرانس برس إن «هناك اتفاقا مع الجانب السعودي على إعادة تأهيل المعبر وافتتاحه بشكل كامل لأغراض التبادل التجاري والزيارات بين البلدين، وهذا الاتفاق جرى خلال زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية».
وأوضح الحديثي أن هناك مساع بين بغداد والرياض أيضا لإعادة افتتاح معبر الجميمة في محافظة المثنى (جنوب العراق).