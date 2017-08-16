العبادي يفتح باب الترشيح للمناصب العليا خارج المحاصصة

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الأربعاء‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬للمناصب‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬والهيئات‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المحاصصة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬الية‭ ‬واضحة‭ ‬حول‭ ‬تقدم‭ ‬المواطن‭ ‬العادي‭ ‬للمنصب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حياة‭ ‬حزبية‭ ‬مغلقة‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ . ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تغيض‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭ ‬تركيبته‭ . ‬وتعّد‭ ‬خطوة‭ ‬العبادي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬اقتصر‭ ‬خلالها‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬وإدارة‭ ‬الهيئات‭ ‬المستقلة‭ ‬بعملية‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬طائفي‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬الكبيرة‭. ‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬للمناصب‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهيئات‭ ‬المستقلة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬المحاصصة‭ ‬فعلا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لايمكن‭ ‬إقامة‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬دون‭ ‬تنظيم‭ ‬حزبي،‭ ‬وخطواتنا‭ ‬ليست‭ ‬ضد‭ ‬العمل‭ ‬الحزبي،‭ ‬لكن‭ ‬الخطأ‭ ‬هو‭ ‬تمدده‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والتعيين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الولاء‭ ‬الحزبي‭ ‬والشخصي‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬كمرحلة‭ ‬أولى‭ ‬سنعلن‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬هيئات‭ ‬مستقلة‭ ‬بموقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬خاص‭ ‬وسنفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬الكفوئين،‭ ‬ونريد‭ ‬السير‭ ‬بخطوات‭ ‬صحيحة‭ ‬للإصلاح‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وهذه‭ ‬إحداها‮»‬‭. ‬وتضم‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬25‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬ترتبط‭ ‬بعضها‭ ‬بمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬بالبرلمان،‭ ‬أبرزها‭ ‬الهيئة‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬التي‭ ‬يطالب‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بإلغائها‭ ‬وإعادة‭ ‬تشكيلها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المحاصصة‭ ‬السياسية‭.‬