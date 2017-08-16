مصدر مصري لـ (الزمان):جولة السيسي الأفريقية تخص مفاوضات سد النهضة الأثيوبي

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬جولته‭ ‬الافريقية‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬جولة‭ ‬السيسي‭ ‬تستهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الافريقى‭ ‬للموقف‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬مفاوضات‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تعنت‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬ومحاولته‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬لاستكمال‭ ‬بناء‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬دون‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬التخزين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ايجاد‭ ‬مصادر‭ ‬بديلة‭ ‬للمياه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬وصول‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭ ‬وقال‭ ‬د‭/‬‭ ‬هانى‭ ‬رسلان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الاهرام‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬تقارب‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬افريقيا‭ ‬يأتى‭ ‬لتصحيح‭ ‬اوضاع‭ ‬سابقة‭ ‬حيث‭ ‬ابتعدت‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬القارة‭ ‬الافريقية‭ ‬وهو‭ ‬مااستغلته‭ ‬اثيوبيا‭ ‬لتوثيق‭ ‬صلاتها‭ ‬بالدول‭ ‬الافريقية‭ ‬لمساندتها‭ ‬فى‭ ‬ازمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ .‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكدت‭ ‬مصادروقال‭ ‬د‭/‬‭ ‬هانى‭ ‬رسلان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الاهرام‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬تقارب‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬افريقيا‭ ‬يأتى‭ ‬لتصحيح‭ ‬اوضاع‭ ‬سابقة‭ ‬حيث‭ ‬ابتعدت‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬القارة‭ ‬الافريقية‭ ‬وهو‭ ‬مااستغلته‭ ‬اثيوبيا‭ ‬لتوثيق‭ ‬صلاتها‭ ‬بالدول‭ ‬الافريقية‭ ‬لمساندتها‭ ‬فى‭ ‬ازمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬بملف‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬كثفت‭ ‬اتصالاتها‭ ‬فى‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬لاستئناف‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثلاثية‭ ‬لاعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬الفنية‭ ‬التى‭ ‬تحدد‭ ‬قواعد‭ ‬الملء‭ ‬وسنوات‭ ‬التخزين‭ ‬وانه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تتسلم‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬التقرير‭ ‬الاولى‭ ‬حول‭ ‬اثار‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المصب‭ . ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬اكد‭ ‬د‭/‬‭ ‬حسام‭ ‬مغازى‭ ‬وزير‭ ‬الرى‭ ‬السابق‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬فنيا‭ ‬قيام‭ ‬اثيوبيا‭ ‬بتخزين‭ ‬المياه‭ ‬فى‭ ‬بحيرة‭ ‬السد‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬خطوة‭ ‬الملء‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يسبقها‭ ‬عملية‭ ‬اكتمال‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬وتوقع‭ ‬د‭/‬‭ ‬نادر‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬الخبير‭ ‬المائى‭ ‬ان‭ ‬تفقد‭ ‬مصر‭ ‬مابين‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬بعد‭ ‬اتمام‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬سوف‭ ‬يؤدى‭ ‬الى‭ ‬بوار‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬فدان‭ ‬وظهور‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬عاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬مصرة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬ملء‭ ‬السد‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الجفاف‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬المياه‭ .‬

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