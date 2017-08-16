ماي غاضبة من تصريحات الرئيس الامريكي بشأن الفاشية ترامب:قرار زعيم كوريا الشمالية عقلاني وحكيم

نيويورك‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاربعاء‭ ‬بالقرار‭ ‬‮«‬الحكيم‭ ‬والعقلاني‮»‬‭ ‬للزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬سيجمد‭ ‬مشروع‭ ‬اطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬تسقط‭ ‬قرب‭ ‬جزيرة‭ ‬غوام‭ ‬التابعة‭ ‬للأراضي‭ ‬الأميركية‭. ‬وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬حيث‭ ‬يمضي‭ ‬بضعة‭ ‬ايام‭ ‬‮«‬اتخذ‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬قرارا‭ ‬حكيما‭ ‬جدا‭ ‬وعقلانيا‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البديل‭ ‬سيكون‭ ‬كارثيا‭ ‬وغير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،رأت‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للمقارنة‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يحملون‭ ‬أفكارا‭ ‬فاشية‭ ‬ومن‭ ‬يعارضونها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬أحداث‭ ‬شارلوتسفيل‭. ‬قتلت‭ ‬امرأة‭ ‬وأصيب‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صدم‭ ‬شخص‭ ‬متهم‭ ‬بالانتماء‭ ‬الى‭ ‬النازيين‭ ‬الجدد‭ ‬عمدا‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬مناهضة‭ ‬للفاشية‭ ‬السبت‭. ‬واثار‭ ‬ترامب‭ ‬جدالا‭ ‬عندما‭ ‬أكد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬موقفه‭ ‬بالقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬‮«‬الطرفين‮»‬‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬السبت‭ ‬الدامية‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬تعليقات‭ ‬ترامب،‭ ‬قالت‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أرى‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬للمقارنة‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتبنون‭ ‬الأفكار‭ ‬الفاشية‭ ‬وأولئك‭ ‬المعارضين‭ ‬لها‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يتولى‭ ‬منصبا‭ ‬مسؤولا‭ ‬أن‭ ‬يدين‭ ‬أفكار‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬كلما‭ ‬سمعناها‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬بورتسماوث‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬بريطانيا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أمقت‭ ‬تماما‭ ‬العنصرية‭ ‬والحقد‭ ‬والعنف‭ ‬التي‭ ‬رأينا‭ ‬هذه‭ ‬الجماعات‭ ‬تعبر‭ ‬عنها‭. ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بادرت‭ ‬إلى‭ ‬حظر‭ ‬المجموعات‭ ‬اليمينية‭ ‬المتطرفة‭ ‬هنا،‭ ‬ولقد‭ ‬حظرنا‭ ‬بعض‭ ‬مجموعات‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‮»‬‭. ‬أدان‭ ‬ترامب‭ ‬العنصرية‭ ‬ووصف‭ ‬النازيين‭ ‬الجدد‭ ‬بانهم‭ ‬‮«‬مجرمون‭ ‬وبلطجية‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬هاجم‭ ‬كذلك‭ ‬اليسار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬موجة‭ ‬انتقادات‭ ‬ضده‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭.‬