ماي غاضبة من تصريحات الرئيس الامريكي بشأن الفاشية ترامب:قرار زعيم كوريا الشمالية عقلاني وحكيم

نيويورك- مرسي أبو طوق
لندن – الزمان
اشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء بالقرار «الحكيم والعقلاني» للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أعلن أنه سيجمد مشروع اطلاق صواريخ تسقط قرب جزيرة غوام التابعة للأراضي الأميركية. وكتب ترامب في تغريدة من نيويورك حيث يمضي بضعة ايام «اتخذ كيم جونغ أون الكوري الشمالي قرارا حكيما جدا وعقلانيا جدا» مضيفا أن «البديل سيكون كارثيا وغير مقبول». من جهة اخرى ،رأت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الأربعاء أن لا مجال للمقارنة بين من يحملون أفكارا فاشية ومن يعارضونها في معرض ردها على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أحداث شارلوتسفيل. قتلت امرأة وأصيب 19 شخصا بجروح بعد أن صدم شخص متهم بالانتماء الى النازيين الجدد عمدا مشاركين في تظاهرة مناهضة للفاشية السبت. واثار ترامب جدالا عندما أكد الثلاثاء موقفه بالقاء اللوم على «الطرفين» في أحداث السبت الدامية.
وردا على سؤال حول تعليقات ترامب، قالت ماي «لا أرى أي مجال للمقارنة بين أولئك الذين يتبنون الأفكار الفاشية وأولئك المعارضين لها. أعتقد أنه من المهم لكل من يتولى منصبا مسؤولا أن يدين أفكار اليمين المتطرف كلما سمعناها». وأضافت في تصريح للصحافيين في بورتسماوث في جنوب بريطانيا «أنا أمقت تماما العنصرية والحقد والعنف التي رأينا هذه الجماعات تعبر عنها. المملكة المتحدة بادرت إلى حظر المجموعات اليمينية المتطرفة هنا، ولقد حظرنا بعض مجموعات اليمين المتطرف». أدان ترامب العنصرية ووصف النازيين الجدد بانهم «مجرمون وبلطجية» لكنه هاجم كذلك اليسار وهو ما أثار موجة انتقادات ضده من مختلف الأطراف السياسية.