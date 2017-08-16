تنديد من موسكو وأمريكا اللاتينية بالتهديد العسكري الاميركي لفنزويلا

موسكو‭- ‬الزمان‭ : ‬نددت‭ ‬موسكو‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬بالتهديد‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬بتدخل‭ ‬عسكري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬لوح‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ضد‭ ‬فنزويلا‭ ‬الغارقة‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬أثناء‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬البوليفي‭ ‬فرناندو‭ ‬هوانا‭ ‬كوني‭ ‬ماماني‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الخلافات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬يجب‭ ‬تجاوزها‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت،‭ ‬وحصريا‭ ‬بوسائل‭ ‬سلمية‭ ‬وبالحوار‮»‬‭.‬

كما‭ ‬رفض‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬اي‭ ‬ضغط‭ ‬خارجي،‭ ‬بدون‭ ‬التطرق‭ ‬حتى‭ ‬الى‭ ‬التهديد‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬بتدخل‭ ‬عسكري‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬التصريحات‭ ‬الروسية‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬تدرس‭ ‬خيارات‭ ‬عدة‭ ‬‮«‬بما‭ ‬فيها‭ ‬خيار‭ ‬عسكري‭ ‬اذا‭ ‬لزم‭ ‬الامر‮»‬،‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬في‭ ‬فنزويلا‭ ‬حيث‭ ‬ادت‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬للرئيس‭ ‬نيكولاس‭ ‬مادورو‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬125‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬اربعة‭ ‬أشهر‭. ‬والاثنين‭ ‬اكد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بتحول‭ ‬فنزويلا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬مفلسة‮»‬‭ ‬تهدد‭ ‬امن‭ ‬المنطقة‭ ‬برمتها،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتطرق‭ ‬الى‭ ‬خيار‭ ‬عسكري‭.‬‬

واثار‭ ‬احتمال‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬الاميركية‭ ‬ضد‭ ‬فنزويلا‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬شاجبة‭ ‬في‭ ‬اميركا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬ونددت‭ ‬به ‬البرازيل‭ ‬وكولومبيا‭ ‬والبيرو‭ ‬وتشيلي‭ ‬والمكسيك‭ ‬والاكوادور‭ ‬ونيكاراغوا‭ ‬والارجنتين‭.‬

ولم‭ ‬تنس‭ ‬عواصم‭ ‬اميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬المغامرات‭ ‬العسكرية‭ ‬الاميركية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وآخرها‭ ‬غزو‭ ‬بنما‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬للاطاحة‭ ‬برئيسها‭ ‬مانويل‭ ‬نورييغا،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬‭(‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭)‬‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬دامية‭ ‬مع‭ ‬حركات‭ ‬تمرد‭ ‬وضدها،‭ ‬وايصال‭ ‬واشنطن‭ ‬عسكريين‭ ‬طغاة‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭.‬

وفرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مادورو‭ ‬و24‭ ‬من‭ ‬مسؤوليه،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬نادرة‭ ‬تستهدف‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬يمارس‭ ‬مهامه‭ ‬بعد‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬جمعية‭ ‬تأسيسية‭ ‬تضم‭ ‬موالين‭ ‬له‭ ‬وتتجاوز‭ ‬صلاحياتها‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬المعارضة‭.‬

والهيئة‭ ‬التي‭ ‬باشرت‭ ‬مهامها‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بدأت‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬السياسيين‭ ‬المعارضين‭.‬