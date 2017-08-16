 نوال الزغبي تستعد لحفلات السويد والجزرالأسبانية

بيروت- الزمان : تألقت المغنية اللبنانية نوال الزغبي في حفل غنائي أحيته في منطقة «بصاليم»، لمعت خلالها بفستان أسود شفاف، وأسدلت شعرها الأشقر على كتفيها بشكل منحها طلّة فاحت فيها أنوثة وجاذبية.النجمة الملقبة بالذهبية اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة الحديثة، كما تفاعلوا معها رقصاً وغناءً، وقد حرصت الفنانة على مشاركة الفانز أجواء الحفل بصور منه معربة عن سعادتها بنجاحه.من ناحية أخرى، تستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان «جوتنبرج الثقافي» بالسويد يوم 19 أغسطس الجاري، كما تشارك الزغبي في رحلة النجوم البحرية المقرر أن تنطلق من برشلونة إلى عدد من الجزر الإسبانية خلال الفترة من 27 إلى 31 من أغسطس الجاري.