 نوال الزغبي تستعد لحفلات السويد والجزرالأسبانية

بيروت‭-‬‮ ‬الزمان‮ ‬‭: ‬تألقت‭ ‬المغنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬نوال‭ ‬الزغبي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬أحيته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬بصاليم‮»‬،‭ ‬لمعت‭ ‬خلالها‭ ‬بفستان‭ ‬أسود‭ ‬شفاف،‭ ‬وأسدلت‭ ‬شعرها‭ ‬الأشقر‭ ‬على‭ ‬كتفيها‭ ‬بشكل‭ ‬منحها‭ ‬طلّة‭ ‬فاحت‭ ‬فيها‭ ‬أنوثة‭ ‬وجاذبية‭.‬النجمة‭ ‬الملقبة‭ ‬بالذهبية‭ ‬اطربت‭ ‬الحضور‭ ‬بباقة‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬أغانيها‭ ‬القديمة‭ ‬الحديثة،‭ ‬كما‭ ‬تفاعلوا‭ ‬معها‭ ‬رقصاً‭ ‬وغناءً،‭ ‬وقد‭ ‬حرصت‭ ‬الفنانة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الفانز‭ ‬أجواء‭ ‬الحفل‭ ‬بصور‭ ‬منه‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بنجاحه‭.‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تستعد‭ ‬نوال‭ ‬الزغبي‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬جوتنبرج‭ ‬الثقافي‮»‬‭ ‬بالسويد‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري،‭ ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬الزغبي‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬النجوم‭ ‬البحرية‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجزر‭ ‬الإسبانية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭.‬