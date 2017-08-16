تركيا تمدد العطلة الرسمية لعيد الأضحى لتنشيط السياحة

انقرة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬تمدد‭ ‬لاربعة‭ ‬ايام‭ ‬العطلة‭ ‬الرسمية‭ ‬لعيد‭ ‬الاضحى‭ ‬المقبل‭ ‬بحيث‭ ‬تصبح‭ ‬عشرة‭ ‬ايام‭ ‬بهدف‭ ‬تنشيط‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭.‬

وكانت‭ ‬عطلة‭ ‬الاضحى‭ ‬ستستمر‭ ‬خمسة‭ ‬ايام‭ ‬بين‭ ‬31‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬تسبقها‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬عطلة‭ ‬‮«‬عيد‭ ‬النصر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحيى‭ ‬ذكرى‭ ‬المرحلة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬1922‭.‬

لكن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بكر‭ ‬بوزداغ‭ ‬اعلن‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اعتبار‭ ‬يومي‭ ‬الاثنين‭ ‬28‭ ‬والثلاثاء‭ ‬29‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬عطلة‭ ‬بحيث‭ ‬بات‭ ‬للاتراك‭ ‬عطلة‭ ‬تستمر‭ ‬عشرة‭ ‬ايام‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬اليومين‭ ‬المذكورين‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬اعطاء‭ ‬المواطنين‭ ‬وقتا‭ ‬لزيارة‭ ‬عائلاتهم‭ ‬وتنشيط‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وترك‭ ‬اثر‭ ‬ايجابي‭ ‬على‭ ‬التجارة‮»‬‭.‬

وتاثرت‭ ‬السياحة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كبير‭ ‬بالتطورات‭ ‬السياسية‭ ‬والامنية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬سلسلة‭ ‬اعتداءات‭ ‬دامية‭ ‬ومحاولة‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2016‭.‬

وبذلك،‭ ‬تراجعت‭ ‬عائدات‭ ‬السياحة‭ ‬بنحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

لكن‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬الاجانب‭ ‬ازداد‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الستة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬2017‭.‬

ورفض‭ ‬البعض‭ ‬اضافة‭ ‬ايام‭ ‬عطلة‭ ‬استثنائية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬نهاد‭ ‬زيبكجي،‭ ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي‭ ‬لاصحاب‭ ‬الفنادق‭ ‬عثمان‭ ‬اييك‭ ‬ايد‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬بشدة‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تنشيط‮»‬‭.‬