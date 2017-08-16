 الكشف عن سبب وفاة فنان مصري بعد ست سنوات من رحيله

القاهرة‮ ‬‭-‬‮ ‬الزمان‮ ‬‭:‬‮ ‬تشهد هذه الأيام الذكرى السادسة لوفاة الفنان المصري‮ ‬طلعت زين،‮ ‬والذي‮ ‬تم الكشف مؤخرًا عن سبب وفاته الحقيقي‭.‬الفنان طلعت زين،‭ ‬وكان قيل وقت وفاته أنه رحل نتيجة لإصابته بالسرطان،‮ ‬ولكن بعد الأخبار ذكرت مؤخرًا أنه توفى بسبب خطأ طبي‮ ‬من أحد الأطباء أثر سلبًا على حالته الصحية،‮ ‬مما أدى إلى وفاته‭.‬طلعت زين،‮ ‬كان قد اكتشف مرضه بالصدفة،‮ ‬حيث تعرض لنزلة برد شديدة وذهب على إثرها للطبيب الذي‮ ‬طلب منه إجراء أشعة على الصدر،‮ ‬ليكتشف وجود خراج كبير على الرئة فسافر إلى لندن وأجرى عملية جراحية هناك،‮ ‬ثم تدهورت حالته ليقرر الأطباءاستئصال‮ ‬إحدى رئتيه،‮ ‬ليبدأ طلعت زين مرحلة من العلاج الكيماوي‭.‬ولكن قبل الرحيل عاتب زين نقابتي‮ ‬الموسيقيين والمهن التمثيلية لعدم اهتمامهما‮ ‬به أو الاطمئنان على حالته الصحية،‮ ‬إضافة إلى تحمله كافة تكاليف علاجه بمفرده‭.‬