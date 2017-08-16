 الكشف عن سبب وفاة فنان مصري بعد ست سنوات من رحيله

القاهرة - الزمان : تشهد هذه الأيام الذكرى السادسة لوفاة الفنان المصري طلعت زين، والذي تم الكشف مؤخرًا عن سبب وفاته الحقيقي.الفنان طلعت زين، وكان قيل وقت وفاته أنه رحل نتيجة لإصابته بالسرطان، ولكن بعد الأخبار ذكرت مؤخرًا أنه توفى بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء أثر سلبًا على حالته الصحية، مما أدى إلى وفاته.طلعت زين، كان قد اكتشف مرضه بالصدفة، حيث تعرض لنزلة برد شديدة وذهب على إثرها للطبيب الذي طلب منه إجراء أشعة على الصدر، ليكتشف وجود خراج كبير على الرئة فسافر إلى لندن وأجرى عملية جراحية هناك، ثم تدهورت حالته ليقرر الأطباءاستئصال إحدى رئتيه، ليبدأ طلعت زين مرحلة من العلاج الكيماوي.ولكن قبل الرحيل عاتب زين نقابتي الموسيقيين والمهن التمثيلية لعدم اهتمامهما به أو الاطمئنان على حالته الصحية، إضافة إلى تحمله كافة تكاليف علاجه بمفرده.