تخريب نصب لينكولن في واشنطن بالطلاء

واشنطن- (أ ف ب) – قام مجهولون بتخريب نصب لينكولن الشهير في واشنطن وكتبوا عليه كلمات بذيئة بالطلاء الاحمر، بحسب ما اعلنته إدارة الحدائق الوطنية المعنية بهذه المواقع. وتم اكتشاف الكتابة على أحد الأعمدة الضخمة في النصب المكرس للرئيس الذي الغى العبودية في اميركا، في ساعة مبكرة الثلاثاء.
والصورة التي نشرتها إدارة الحدائق لم تسمح بقراءة الكتابة بوضوح، لكن الوكالة الحكومية قالت انها «تبدو +شتيمة+».
وتم اكتشاف المزيد من الكتابات غير الواضحة بطلاء فضي على خريطة أحد متاحف سميثسونيان الكائنة على جادة كونستيتيوشن المحاذية لحديقة ناشونال مول.
وقالت إدارة الحدائق الوطنية ان العمال يستخدمون مادة خاصة مخففة لنزع الطلاء عن النصب المكرس للرئيس الـ16 للولايات المتحدة، على أحد طرفي ناشونال مول في العاصمة الأميركية.
وتحتاج إزالة الطلاء بالكامل للعديد من المراحل.
وتقوم شرطة الحدائق الأميركية بالتحقيق في الحادثة، وهي ليست الأولى من نوعها التي لحقت بالصروح الكثيرة في واشنطن هذا العام. في شباط/فبراير الماضي تم تخريب نصب لينكولن ونصب الحرب العالمة الثانية ونصب واشنطن بكتابات غريبة مثل «جاكي اطلقت النار على جي.اف.كي» الرئيس الاميركي الراحل جون كينيدي، بحسب وسائل اعلام محلية.