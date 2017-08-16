تخريب نصب لينكولن في واشنطن بالطلاء

واشنطن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قام‭ ‬مجهولون‭ ‬بتخريب‭ ‬نصب‭ ‬لينكولن‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬وكتبوا‭ ‬عليه‭ ‬كلمات‭ ‬بذيئة‭ ‬بالطلاء‭ ‬الاحمر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنته‭ ‬إدارة‭ ‬الحدائق‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بهذه‭ ‬المواقع‭. ‬وتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬الكتابة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الأعمدة‭ ‬الضخمة‭ ‬في‭ ‬النصب‭ ‬المكرس‭ ‬للرئيس‭ ‬الذي‭ ‬الغى‭ ‬العبودية‭ ‬في‭ ‬اميركا،‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

والصورة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬إدارة‭ ‬الحدائق‭ ‬لم‭ ‬تسمح‭ ‬بقراءة‭ ‬الكتابة‭ ‬بوضوح،‭ ‬لكن‭ ‬الوكالة‭ ‬الحكومية‭ ‬قالت‭ ‬انها‭ ‬‮«‬تبدو‭ +‬شتيمة‭+‬‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الكتابات‭ ‬غير‭ ‬الواضحة‭ ‬بطلاء‭ ‬فضي‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬أحد‭ ‬متاحف‭ ‬سميثسونيان‭ ‬الكائنة‭ ‬على‭ ‬جادة‭ ‬كونستيتيوشن‭ ‬المحاذية‭ ‬لحديقة‭ ‬ناشونال‭ ‬مول‭.‬

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬الحدائق‭ ‬الوطنية‭ ‬ان‭ ‬العمال‭ ‬يستخدمون‭ ‬مادة‭ ‬خاصة‭ ‬مخففة‭ ‬لنزع‭ ‬الطلاء‭ ‬عن‭ ‬النصب‭ ‬المكرس‭ ‬للرئيس‭ ‬الـ16‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬طرفي‭ ‬ناشونال‭ ‬مول‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأميركية‭.‬

وتحتاج‭ ‬إزالة‭ ‬الطلاء‭ ‬بالكامل‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المراحل‭. ‬

وتقوم‭ ‬شرطة‭ ‬الحدائق‭ ‬الأميركية‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادثة،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالصروح‭ ‬الكثيرة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬تم‭ ‬تخريب‭ ‬نصب‭ ‬لينكولن‭ ‬ونصب‭ ‬الحرب‭ ‬العالمة‭ ‬الثانية‭ ‬ونصب‭ ‬واشنطن‭ ‬بكتابات‭ ‬غريبة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬جاكي‭ ‬اطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬جي‭.‬اف‭.‬كي‮»‬‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬الراحل‭ ‬جون‭ ‬كينيدي،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭.‬