انذار الى الشركات الالمانية :عيّنوا النساء وإلاّ…

برلين‭-(‬أ ف ب‭) : ‬حددت‭ ‬وزيرة‭ ‬العائلة‭ ‬الالمانية‭ ‬كاترينا‭ ‬بارلي‭ ‬الاربعاء‭ ‬مهلة‭ ‬سنة‭ ‬للشركات‭ ‬لتعيين‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬اداراتها،‭ ‬وهددت‭ ‬بفرض‭ ‬حصص‭ ‬الزامية‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تتقيد‭ ‬بهذه‭ ‬التوجيهات‭.‬وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الاشتراكية‭-‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬اعلامية‭ ‬‮«‬اعطي‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬فترة‭ ‬سنة‭ ‬لتسوية‭ ‬ذلك‭ ‬بمفرده‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬المانيا‭ ‬متخلفة‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسلم‭ ‬النساء‭ ‬مناصب‭ ‬مسؤولية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬اضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬شيء‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬فسنتدخل‭ ‬بواسطة‭ ‬القانون‮»‬‭.‬واضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بحملة‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬فوز‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬فيها،‭ ‬‮«‬لن‭ ‬اواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬الحصة‭ ‬الالزامية‭ ‬للنساء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ادارات‭ ‬المؤسسات‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬يجد‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المعارضة‭ ‬ايضا‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات،‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬حاليا‭ ‬شريك‭ ‬الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬تتزعمه‭ ‬المستشارة‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭.‬واوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬‮«‬لاحظنا‭ ‬طوال‭ ‬عقود‭ ‬ان‭ ‬الاهداف‭ ‬الطوعية‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‮»‬‭.‬ومنذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2016،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شركة‭ ‬المانية‭ ‬كبيرة‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬البورصة،‭ ‬توظيف‭ ‬30‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجالسها‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬الرواتب‭ ‬وظروف‭ ‬العمل‭.‬وقد‭ ‬فرض‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬ميركل‭ ‬شريكها‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭.‬لكن‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬تبقى‭ ‬ضعيفة‭ ‬في‭ ‬ادارات‭ ‬المؤسسات‭ -‬الدائرة‭ ‬الضيقة‭ ‬حول‭ ‬ارباب‭ ‬العمل‭-. ‬وتفيد‭ ‬ارقام‭ ‬مؤسسة‭ ‬دي‭ ‬اي‭ ‬واي‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ان‭ ‬النسبة‭ ‬المئوية‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬ادارات‭ ‬اكبر‭ ‬106‭ ‬مؤسسة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الا‭ ‬6,5%‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬لكنهن‭ ‬اكثر‭ ‬عددا‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬الرقابية‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬نفسها‭ ‬اي‭ ‬27%‭. ‬وقد‭ ‬بقيت‭ ‬المانيا‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الحركة‭ ‬النسائية‭ ‬قوية‭ ‬فيها،‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بلدا‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬ان‭ ‬تجمع‭ ‬فيه‭ ‬بين‭ ‬الوظيفة‭ ‬والامومة‭.‬واذ‭ ‬احرزت‭ ‬خطوات‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الاخيرة،‭ ‬فان‭ ‬العقليات‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التطور،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬المحافظ‭.‬