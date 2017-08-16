انجلينا جولي تظهر  مع والدها بعد تأجيل الطلاق واشنطن

-الزمان التقط مصورو الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، برفقة والدها النجم العالمي جون فويت، وهما يرافقان ابنتها فيفان، وذلك في ظهور نادر لهما بمدينة “لوس انجلوس” الأمريكية. وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن العلاقة تحسنت بين أنجلينا جولي، ووالدها بعدما جاء والدها في صف النجم العالمي براد بيت ووصف ابنته بأنها تعاني من مشاكل نفسية مثل والدتها الممثلة الراحلة مارشلين بيرتراند. ويذكر أن أنجلينا جولي وبراد بيت قد قررا تعليق مسألة الطلاق من أجل مصلحة أبنائهم الستة.