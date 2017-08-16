اكتشاف ثلاث مقابر تعود للعصر البطلمي في مصر

القاهرة‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اكتشفت‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬المصرية‭ ‬ثلاث‭ ‬مقابر‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المنيا‭ ‬جنوب‭ ‬مصر‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬حكم‭ ‬الأسرة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬والعصر‭ ‬اليوناني‭ ‬الروماني،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الآثار‭ ‬المصرية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وبدأ‭ ‬حكم‭ ‬الأسرة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬سنة‭ ‬525‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬عندما‭ ‬أصبحت‭ ‬مصر‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬الفارسية‭. ‬أما‭ ‬العصر‭ ‬البطلمي‭ ‬فبدأ‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬بطليموس‭ ‬الأول‭ ‬سنة‭ ‬305‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬سنة‭ ‬30‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬مع‭ ‬الملكة‭ ‬كليوبترا‭.‬

وعثر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المقابر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكمين‭ ‬الصحراوي‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬سمالوط،‭ ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬البيان‭ ‬تاريخ‭ ‬الاكتشاف‭.‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬أيمن‭ ‬عشماوي‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الآثار‭ ‬المصرية‭ ‬بالوزارة‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تأريخ‭ ‬هذه‭ ‬المقابر‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬الشواهد‭ ‬الأثرية‭ ‬الموجودة‭ ‬بها‮»‬‭ ‬وتبيّن‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عصر‭ ‬الأسرة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬والعصر‭ ‬اليوناني‭ ‬الروماني‮»‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬المنطقة‭ ‬بمثابة‭ ‬جبانة‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬العصور‭.‬

وأضاف‭ ‬عشماوي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البعثة‭ ‬عثرت‭ ‬بداخل‭ ‬هذه‭ ‬المقابر‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوابيت‭ ‬ذات‭ ‬أشكال‭ ‬وأحجام‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أسرار‭ ‬منطقة‭ ‬الكمين‭ ‬الصحراوي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬على‭ ‬البكري‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬العاملة‭ ‬بالموقع‭ ‬‮«‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬العظام‭ ‬الآدمية‭ ‬بالموقع‭ ‬وجود‭ ‬عظام‭ ‬لرجال‭ ‬ونساء‭ ‬وأطفال‮»‬‭ ‬بمختلف‭ ‬الأعمار‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬المقابر‭ ‬خاصة‭ ‬بمدينة‭ ‬كبيرة‭ ‬وليست‭ ‬خاصة‭ ‬بالحاميات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بتأمين‭ ‬مدخل‭ ‬الوادي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬البدو‭ ‬والبربر‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬المقبرة‭ ‬الأولي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬بئر‭ ‬عمودي‭ ‬للدفن‭ ‬محفور‭ ‬في‭ ‬الصخر‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حجرة‭ ‬للدفن‭ ‬عثر‭ ‬بداخلها‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬توابيت‭ ‬ذات‭ ‬أغطية‭ ‬أدمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬فتحات‭ ‬للدفن‭.‬

وعثرت‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬المقبرة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬على‭ ‬6‭ ‬فتحات‭ ‬للدفن،‭ ‬استخدمت‭ ‬إحداها‭ ‬لدفن‭ ‬طفل‭ ‬صغير‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تنته‭ ‬أعمال‭ ‬الحفر‭ ‬والتنظيف‭ ‬داخل‭ ‬المقبرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭.‬

وبدأت‭ ‬البعثة‭ ‬المصرية‭ ‬أعمال‭ ‬الاكتشافات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الكمين‭ ‬الصحراوي‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬مستمرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التنقيب‭ ‬بالمنطقة‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مقبرة‭ ‬‮«‬مبنية‭ ‬على‭ ‬طراز‭ ‬مقابر‭ ‬الكتاكومب‭ ‬الذي‭ ‬انتشر‭ ‬خلال‭ ‬العصر‭ ‬البطلمي‮»‬‭.‬