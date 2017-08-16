القوات المشتركة تنهي تموضعها حول تلعفر قبيل إنطلاق عمليات التحرير

إستشهاد وإصابة 12 شرطياً في إعتداء لداعش قرب بيجي

بغداد – محمد الصالحي

انهت القوات الامنية تموضعها في محيط قضاء تلعفر في نينوى تمهيدا لتحريره ، فيما استطلع طيران الجيش مناطق تحصن تنظيم داعش في القضاء لاسناد القوات البرية المقتحمة. وقال القيادي في الحشد الشعبي المحور الشمالي علي الحسيني لـ (الزمان) امس ان (القوات الامنية بمختلف صنوفها أكملت تموضعها ونصب اسلحتها باتجاه مركز قضاء تلعفر تمهيدا لتحريره من دنس داعش ). وأضاف أن (الخطة الامنية لعمليات الاقتحام والتحرير انجزت منذ مدة وسيتم تقسيم المهام وفق الخطة قبيل تحديد ساعة الصفر). مبينا أن (طيران الجيش استطلع مناطق العدو ووجه ضربات دقيقة ضد داعش).وتابع الحسيني أن (تحديد ساعة الصفر وانطلاق المعارك بيد القائد العام للقوات المسلحة) متوقعا أن (تكون معركة تحرير القضاء سريعة وخاطفة لانهيار داعش معنويا بعد تحرير الموصل). وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان امس ان (افراد مديرية شرطة النصر في محافظة نينوى قتلوا أحد عناصر عصابات داعش يحمل مسدساً ورمانتين يدوية قام بالتعرض على أحد نقاط الشرطة في منطقة سوق النبي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل).وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) امس ان (قوة الإسناد التابعة للواء الثالث عشر في الحشد الشعبي رصدت تحرك عناصر داعش على الحدود العراقية السورية). واضاف ان (القوة تمكنت من تدمير سيارة تابعة لداعش تحمل سلاحا متوسطا وقتل من فيها). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (قوات الحشد ألقت القبض على ثلاثة من عناصر داعش أثناء محاولتهم التسلل عبر صحراء الصينية شرقي محافظة صلاح الدين).وأضاف أن (الحشد الشعبي ما زال منتشر في مواقع الخطوط الأولى المحاذية لصحراء الصينية وبيجي). مؤكداً أن (داعش يحاول التسلل عبر الناحية لاختراق القطعات الأمنية، ألا أنها فشلت بسبب تهيؤ قوات الحشد ). وقال مصدر امس ن (عددا من الاشخاص سقطوا بين شهيدا وجريح بتفجير انتحاري اعقبه اشتباكات بين داعش وقوة أمنية على مقر عسكري جنوب بيجي). وقال قائممقام قضاء بيجي محمود الجبوري في تصريح امس ان (خمسة انتحاريين تعرضوا على مقرين عسكريين في قضاء بيجي). مبينا ان (ثلاثة تعرضوا على اللواء 13 في الشرطة الاتحادية، وادى الى استشهاد 6 من الشرطة واصابة 6 اخرين).واضاف ان (الاثنين الاخرين تعرضا على سرية تموين ونقل لواء مشاة 60 بالفرقة 20 في مجمع حي المصافي بالقضاء ما ادى الى مقتل عنصر واحد والحاق اضرار بثلاث عجلات).وفي بابل قال مصدر امس ان (عناصر التنظيم حاولوا التسلل إلى منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر التي تشهد هجمات متكررة) مبينا أن (قوات الحشد تصدت لهم، ما ادى إلى استشهاد خمسة مقاتلين).وأضاف أن (الطبيعة الجغرافية لجرف النصر والاراضي الزراعية الشاسعة توفر حواضن لعناصر داعش، الأمر الذي يؤدي الى تكرار الهجمات على القوات الأمنية والحشد الشعبي واستهداف المناطق المحيطة بالناحية).الى ذلك قال رئيس مجلس قضاء المسيب قاسم المعموري في تصريح امس ان (العمليات الانتحارية التي طالت مدينة المسيب ومنطقتي الفارسية والبحيرات دعتنا إلى المطالبة بتوفير قوات تكون قادرة على حماية سور القضاء من خارجه والمتمثل بناحية جرف النصر).وأضاف أن (المجلس المحلي في المسيب طالب قيادة عمليات بابل والشرطة وكذلك هيئة الحشد الشعبي بتوفير قوات من الحشد لكن حتى الآن لم نحصل على أي رد). واوضح أن (العمليات الإرهابية على محيط الجرف مستمرة وبشكل يومي من خلال التعرض على القوات الأمنية عن طريق تسللهم من مناطق مختلفة، وكذلك الهجوم على بعض المنازل الآمنة في المقاطعات القريبة من الجرف ومنها منطقة البحيرات التي تعرضت قبل يومين لهجمة إرهابية استشهد على إثرها خمسة اشخاص).