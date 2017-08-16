وزير سعودي برفقة مبعوث ترامب يتفقدان عرعر الحدودي

الانبار – الزمان

زار وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ومبعوث الرئيس الأمريكي بيرت ماكغورك منفذ عرعر الحدودي. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي إن (وفدا ضم السبهان والقائم بالاعمال عبد العزيز الشمري وسفير العراق لدى السعودية رشدي العاني بالاضافة الى ماكغورك تفقدوا منفذ عرعر الحدودي مع السعودية في المحافظة)، مشيرا الى ان (السبهان اكد استعداده لتوفير جميع ما يحتاجه المنفذ). فيما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن أن حركة المسافرين في منفذ سفوان تمضي دون معوقات. وقال بيان امس ان (حركة المسافرين في منفذ سفوان تشهد دخول المسافرين على مدار اليوم دون معوقات تذكر)، واضاف ان (عدد المسافرين القادمين والمغادرين أقل من بقية المنافذ البرية والمطارات).