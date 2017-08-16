العبيدي: الصدر لم يطالب بحل الحشد وإنما تقنينه

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

نفى صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن يكون الأخير قد طالب بحل الحشد الشعبي ، موضحًا انه دعا الى تقنين وجوده.وقال العبيدي في مقابلة حوار مع صحيفة اماراتية إن (رئيس الوزراء حيدر العبادي من جهته الحكومية، ونحن من جهتنا الدينية والشعبية نتعرض لهجوم كبير جداً من الأطراف التي تريد أن تبقي على الفساد، وتحاول ببعض العناوين المقبولة والمحبوبة شعبياً مثل عنوان الحشد الشعبي)، مضيفًا (أنا أرى أن الحشد الشعبي أحد رموز تحرير العراق، وفي كثير من الأجواء حتى غير الشيعية يعد الحشد الشعبي نموذجاً لتخليصهم من داعش، فهناك مناطق سنية على تماس مع إقليم كردستان تعد الحشد الشعبي مخلّصاً لهم من امتداد الهيمنة على مناطقهم)، مستدركًا (مع ذلك نرى أن هناك نقاطاً سلبية وأخطاء من قبل بعض الأطراف التي تتسمى باسم الحشد الشعبي ونسميهم الميليشيات الوقحة، لأننا لا نريد لعنوان الحشد أن يتحول إلى عنوان تبتز الأطراف الفاسدة من خلاله الشعب والدولة ).واوضح أن (البعض يريد أن يبتز بوجود سياسي أو سلطوي أو حكومي أو مالي، وأردنا أن نقف في وجه هذا الابتزاز، واتفقت هذه الرؤى مع رؤى المرجعية، ولا نقول إننا ننفذ رأي المرجعية، ولكن الرؤى اتفقت في ذلك)، مضيفًا ان (رؤية العبادي كانت قريبة من ذلك، لذلك يحاول المبتزون إيذاء سمعة سماحة السيد شعبياً ويقولون، إن السيد مقتدى يريد حل الحشد الشعبي بينما ما أكدناه هو تقنين وجود الحشد الشعبي في إطار الدولة). ولفت العبيدي الى تأكيد الصدر في خطابه بعد عودته من السعودية (وجوب حصر السلاح بيد الدولة فقط والأجهزة الأمنية والتعامل مع السلاح الموجود بيد الحشد بأن يسحب بشكل ودي).من جهة اخرى، بحث رئيس كتلة الاحرار النيابية ضياء الاسدي مع السفير الكويتي لدى بغداد سالم الزمانان في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري زيارتي الصدر للسعودية والامارات مؤخراً. وقال بيان لاعلام الهيئة ان (الجانبين استعرضا عدداً من أسباب ونتائج زيارة الصدرالى السعودية والامارات التي تدخل في إطار انهاء عزلة العراق وانفتاحه على محيطه الاقليمي، بالاضافة الى الحراك السياسي لإصلاح العملية الانتخابية بعد المطالبات الجماهيرية الواسعة لتغيير قانون الانتخابات واستبدال شخوص مفوضية الانتخابات بأعضاء مستلقين يتمتعون بالكفاءة والاستقلالية).واشاد الزمانان خلال اللقاء بـ(خطوات الصدر ودعواته المتكررة لنبذ العنف والكراهية وتأكيده المستمر على التعايش السلمي).