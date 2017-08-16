سياسيون يبلغون الوفد الكردي بإتباع الخطوات القانونية للوصول إلى حلول والديمقراطي لـ (الزمان): لا نثق بوعود بغداد وماضون بإجراء إستفتاء الإستقلال

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني ان عدم التزام الحكومة المركزية بوعودها تجاه الاكراد ولد شعورا باليأس والاحباط عندهم، مؤكدا المضي نحو اجراء استفتاء الاستقلال في موعده من اجل الوصول الى ما وصفه ببر الامان. فيما يستمر الوفد الكردي الذي يزور بغداد بحراك واسع مع شخصيات سياسية ودينية ينتهي بزيارة المراجع الدينية في النجف السبت المقبل. وقال النائب عن الحزب اسلام حسين لـ (الزمان) امس (كردستان ليس لديها ثقة بالوعود التي تقطعها الحكومة المركزية طيلة الاعوام الماضية مما ولد شعورا باليأس والاحباط عند الاكراد وايقنوا بأنه لايوجد خيار اخر سوى اجراء الاستفتاء للوصول الى بر الامان)، واضاف ان (الوفد الكردي طرح خلال لقائه بالسؤولين في بغداد مواضيع عدة من بينها المشكلات العالقة بين الجانبين وموضوع الاستفتاء)، مشيرا الى ان (اغلب الجهات السياسية التي التقى بها الوفد اكدت ان الاستفتاء حق من حقوق الاكراد لكن لا توجد فقرة في الدستور نصت على ذلك)، معربا عن اعتقاده ان (لقاءات الوفد مثمرة وناقشت المسائل العالقة بجرأة مع المسؤولين وستستمر لغاية الوصول الى حلول مرضية لكلا الطرفين)، مؤكدا (لا توجد نية لتأجيل موعد الاستفتاء)، وتابع ان (الوفد مستمر بحراكه للقاء عدد من سفارات الدول لدى بغداد كما سيزور المراجع الدينية في النجف السبت المقبل). من جهتها اكدت النائبة عن الحزب ذاته اشواق الجاف ان الوفد حمل معه 55 ملفا يتضمن انتهاكات المركزية الدستورية تجاه الاقليم.وقالت الجاف في تصريح امس ان (الوفد حمل معه 55 ملفا لانتهاكات الحكومة دستوريا تجاه الاقليم)، مؤكدة ان (الحوارات التي يجريها الوفد لاتعني التراجع عن الاستفتاء) على حد تعبيرها. وكان رئيس الوفد روز نوري شاويس قد اعلن عن رفض تأجيل موعد الإستفتاء خلال اللقاءات مع المسؤولين في بغداد ، مشيرا الى ان السفارات في العراق شددت على ضرورة الحوار والتفاهم لحل المشكلات. من جهة اخرى حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري من أتخاذ مواقف مصيرية تنعكس سلبا في المناطق المتداخلة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري التقى الوفد واستعرضا ابرز التطورات السياسية والأمنية في العراق)، ورأى الجبوري ان (خيار الاستفتاء يجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية بما يكفل مصلحة العراق مع الأخذ بالظروف التي يمر بها البلد)، داعيا الى (أهمية مواصلة الحوار لتجاوز الخلافات السياسية والأمنية)، وطالب الجبوري (بالابتعاد عن التصريحات المتشنجة والتريث في اتخاذ مواقف مصيرية يمكن أن تنعكس بشكل سلبي في المناطق التي فيها تداخل اجتماعي متنوع)، مثمنا (موقف الاقليم في التعامل مع أزمة النازحين والجهود التي بذلها في إيوائهم وتخفيف من معاناتهم). كما التقى الوفد برئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي وبحثا قضايا العراق والمنطقة والجهود المبذولة في مكافحة الارهاب.واشاد السلمي بـ(جهود الاقليم في مواجهة الارهاب والتضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة والقوات الامنية الاخرى في سبيل تحرير المدن والقضاء على الارهاب)، داعيا الى (استمرار الحوار والتنسيق بين الاقليم وبغداد لحل القضايا العالقة). وأبلغ نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الوفد بضرورة اتباع طرق قانونية ودستورية لحل الخلافات المتعلقة بالاستفتاء ، مبديا حرصه على إيجاد مخرجات تحفظ حقوق الجميع بما يضمن وحدة العراق. واكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ان وحدة العراق قدر الجميع والدستورسقف مثالي للحوارِ لحل المشكلات العالقة . وقال بيان امس ان (الحكيم اكد خلال لقائه بالوفد ان وحدة العراق قدر الجميع والدستورسقف مثالي للحوارِ لحل المشكلات العالقة)، لافتا الى ان (تجربةَ العراق مع الارهاب مرة على الجميع ، وأثبتت حاجتنا لبعضنا البعض وحذرنا من خطرِ الارهاب الذي ما زال يتحين الفرصَ والثغرات للعودة). وشدد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري على وحدة العراق واستبعاد خيارات الحرب بين مناطقه. ونقل بيان عن العامري خلال لقائه بالوفد القول ان (استمرار الحوار الجاد والاحتكام للدستور هي افضل الطرق لحل المشكلات)، مشددا على (وحدة العراق والتركيز على اللحمة الوطنية واستبعاد خيارات الحرب بين مناطق البلاد). من جانبه اكد الوفد ان (المشكلات لم تحل من قبل الحكومة المركزية وخيار الانفصال مازال قائما).