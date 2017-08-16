3 مباريات تجري اليوم في بطولة الكاس ابرزها بين الوسط والطلاب

الزوراء يلاعب ميسان والبطل يلتقي الأمانة والطلبة تسعى لإجتياز الجنوب

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم الخميس السابع عشر من اب الجاري ثلاث مباريات في الدور الربع لنهائي لبطولة كاس العراق تتوزع بين ملاعب العاصمة والبصرة والنجف

وتتطلع الفرق الى تجاوز هذه المحطة والتقدم الى الدور المقبل النصف النهائي امام تطلعات وطموحات اللعب على نهائي الكاس عندما تظهر الفرصة المنافسة لتعويض نكسة الدوري باستثناء الجوية الذي خرج باللقب قبل اسبوع لكن الامر يتعلق في بقية لفرق في انقاذ الموسم ما يدفعها لاظهار رغبتها وقوتها والتفكير في انقاذ الموسم من خلال الحصول على لقب الكاس الذي يمنح البطل مشاركة اسيوية وهو ما تتطلع اليه الفرق الثمانية التي تعول على حسم الامور اليوم وكتابة انجازمهم لانه يضع الفرق الاربعة الفائزة امام اقل من خطوة للانتقال للنهائي الذي يمثل انجازا مهما لها ما يجعلها ان تقدم نفسها اليوم امام جماهيرها والحديث والعمل على تقديم الاداء والانجاز وما يجعل منها امام مهمة لا تبدو سهلة في قطع اكثر من نصف الطريق

عودة الجماهير

كما ستدفع المباريات في عودة جماهير الفرق الكبيرة حيث الميناء والزوراء والوسط والطلاب لدعم اللاعبين من اجل تحقيق النتيجة المطلوبة بعدما تعثرت في الدوري قبل ان تظهر مباريات الكاس التي تحضى بالاهتمام الكبير من هذه الجماهير التي تامل ان تظهر فرقها في المستوى المطلوب ولأنها ستكون على قرب منها والعيون ترنو نحو اللقب الذي يمثل اهمية كبيرة مع ان بعض الفرق فرطت به من حيث رفض المشاركة والانسحاب من الدور الماضي وقبلها ومنها من واجهت التحدي حيث وصيف الدوري النفط عندما خسر من الصناعة امام والشرطة من الجيش

موعد البطولة

ونجدد الدعوة الى لجنة المسابقات في اهمية عودة البطولة بشكل اهم ومركز وان تحترم من قبل عموم اندية الممتازة والاولى لانها تحتاج الى مشاركة عدد هذه الفرق التي عليها ان تعطي الاعتبار للبطولة وعليها مسؤولية ممثلة في المشاركة المطلوبة المؤثرة وان تعمل على ديمومتها فيما يتعلق بمشاركة منتجة ومقبولة حتى لاتبقى تعاني.

بداية البطولة

ونجد ان يصار الى البدء بالبطولة قبل انطلاقة الدوري بفترة مناسبة لتدخل ضمن فترة الاعداد للموسم المقبل كما كان الحال سابقا ويعلم الاخ رئيس اللجنة علي جبار رئيس نادي ميسان كيف كانت تجري المشاركة مع تقديرنا لظروف الفرق اليوم التي تواجه ضائقة مالية ما يجعل منها الخضوع للامر الواقع لانه لابد من توفير وسائل المشاركة التي تظهر مرتبكة امام العديد من الفرق التي بالكاد تشارك كما تجري بعض المباريات بالاتفاق بين الفرق من حيث اختيار مكان اللعب وتحمل مصاريف الفريق المضيف

الاهم اليوم تصل البطولة الى مرحلة مهمة وهي تجري في اجواء جوية قاسية المهم ان تظهر دروس البطولة كاملة امام اللجنة والفرق ووضعها تحت الدراسة والدخول في عمل منظم وهو الامر المطلوب بعد ان دخل الممل في نفوس اللاعبين والفرق والاطراف الساندة

الجوية الامانة

صاحب لقب الموسم الماضي الجوية يتطلع لتحقيق الخطوة المهمة التي تقربه من تحقيق طموحات الدفاع عن اللقب عبر التعويل على جهود اللاعبين بعد موسم ناجح بكل معنى الكلمة بعد إنجازين كبيرين والعمل على تحقيق الثالث رغم ابتعاد المدرب باسم قاسم في ظروف غريبة كما شرحها في لقاء للشرقية مساء امس الاول وكانه يتعرض الى نفس السيناريو عندما قامت ادارة الزوراء الاستغناء عنه رغم حصوله على اللقب

وكان على ادارة لجوية ان تتانى وتنتظر راي المدرب الذي قدم الفريق بأفضل حالاته قبل ان يظهر في وضع اخر يشوبه الحزن والعتاب على ادارة النادي التي ارسلت وفدا الى لبنان للتباحث مع المدرب حسام السيد

حضور الجمهور

فريق الجوية سيلعب بين انظار جمهوره المتوقع ان يتواجد دون ان يتأخر منهم احد امام مهمة دعم اللاعبين في تحقيق الفوز وقطع خطوة مهمة على طريق الصراع والدفاع عن اللقب ومواصلة مسيرة الانجازات والتحول الذي صاحب الفريق المتألق

ويظهر الجوية احد ابرز المرشحين لاحراز لقب البطولة التي كانت وراء نقله للواجهة والحصول كاول فريق عراقي على اللقب الأسيوي ولذلك سيعمل المستحيل من اجل عبور الامانة والتقدم للمهمة المقبلة في صراع جديد قد يكون مع الغريم الزوراء وكلاهما بظهران بقوة ورغبة للحصول على اللقب امام الوضع الحالي الذي يمر به الفريق عبر نشوة الحصول على لقب الدوري وارتفاع الحالة المعنوية ومؤكد ان جميع اللاعبين سيحضرون للمهمة التي لا تظهر سهله امام بحث الامانة عن فرصة التغلب على البطل في مهمة يكون قد حضر لها احمد خضير الذي يسعى الى تغير مسار البطولة وان يرفع من حظوظه في اقصاء البطل من خلال تجهيز عناصره الى اهم مباريات الموسم على الاطلاق التي يدركون ان تلعب بشعار واحد هو الفوز الذي يعني عبور دور كامل والتقدم للامام والتحضير للمباراة القادمة لكن الاهتمام اليوم هو كيفية تجاوز بطل الكاس والدوي ولأنه الجوية يعني سيكون للنتيجة الايجابية طعم ولان عبور الجوية سيقصر الطريق للعبور الى نهائي البطولة ولان الفوز اليوم سيحرك الامور الى ما يتطلع اليه الفرق الشبابي الذي قدم موسم مقبول ويقف اليوم على اعتاب مارة حاسمة

الزوراء ونفط ميسان

حامل القاب البطولة 14مرة يتطلع الى لقب جديد عبر تجاوز مهمة نفط ميسان اليوم والتقدم الى الدور النصف النهائي في مهمة تظهر اصعب واكبر واقوى لانه سيلاعب الفائز من الامانة والجوية ما يجعله ان يدافع عن حظوظه وان تاتي الانطلاقة الاهم اليوم وهو الذي كان قد هزم الضيوف قبل اسبوعين في ملعبهم وامام جمهورهم بهدف في الدوري وكل الدلائل تشير الى قدرة الزوراء في تحقيق الفوز والرغبة في مواصلة مشواره لإنقاذ موسمه بعد لخروج المخيب من مسابقة الدوري

الزوراء تخلص من منافس قوي عندما عاد بالفوز من الجنوب ما رفع من معنويات اللاعبين في دخول مواجهة اليوم بروحية الفوز والتطلع الى دور مؤثر في المنافسة وحسم الامور التي تتطلب الاول حسم مباراة اليوم عندما يظهر الزوراء في الحالة الفنية كما يمتلك عدد من اللاعبين المؤثرين ومؤكد ان المدرب يحرص على مشاركة مجموع اللاعبين لأهمية لقاء اليوم ومن ثم التحضير للقاء المقبل ولو لانريد هنا ان نقلل من شان نفط ميسان في تقديم العمل المطلوب وعرقلة مهمة الزوراء امام طموحات الصراع على اللقب في البطولة التي لايمكن ان تسيطر عليها الاسماء والفرق المعروفة ومستمر في تقديم المفاجآت بل من يقدم ويلعب بتركيز وهو ما يريد ان يحققه ميسان الذي لايمكن لاحد ان يقلل من شانه مع ان عدي اسماعيل يقدر صعوبة المهمة التي يكون خطط لها مع اللاعبين في ترك بصمة في عمله التدريبي وفي قلب العاصمة وتحت الاضواء من خلال قلب الامور بوجه اصحاب الارض رغم الحضور المتوقع لجمهورهم والعمل مع اللاعبين في عبور بوابة الزوراء الفريق الذي سيحضر وكله امل ان ينهي احلام الزوراء من خلال الايمان من انه لايوجد فريق كبير او صغير بل من يقدم ويلعب وينتج الشعار الذي سيدخل به بقوة امام تحقيق الفوز الذي سيقربه من تحقيق الانجاز الحلم الذي سيعمل الزوراء على انهاءه لانه سيلعب في ظروف مناسبة وهو الذي اكثر ما يظهر في المستوى المطلوب بين جمهوره ولانه لايريد ان ينهي الموسم خالي الوفاض ما يبقي من عينه على البطولة الثانية والعمل حتى الوصول الى المباراة النهائية التي هي من تنقذ موسم الفريق والابقاء على الحمد مدربا لان اجواء العمل في الفرق الجماهيرية لاتعترف الا بالمدرب الذي يقدم الإنجازات التي هي من تضمن له البقاء وهو ما يشغل المدرب عصام الحمد الذي لايريد ترك المهمة مع احد قطاب الكرة العراقية

الوسط والطلاب

ومباراة صعبة تظهر على طرفيها حيث اصحاب الارض الوسط والطلاب والرغبة الكبير في انقاذ موسميهما عبر بطولة الكاس ونسيان ما حدث في الدوري.

خصوصا الموقع الذي خرج به الطلاب والظــــــــهور بشكل مرفوض امام لانصار الذين بلاشك سينظرون لمباراة اليوم بشكل مختلف من اجل دعم مهمة الفوز لكي يظهر بشكل مناسب واللعب بتركيز وقوة بعدما اخر في الحصول على مشاركة خارجية ويراها قريبة هذه المرة بشرط العودة من النجف بالنتيجة التي سينتقل لها لمواجهة الفائز من الميناء والحدود.

ما يحتم اللاعبين الى بذل كل الجهود وتحقيق الخطوة المهمة لتي قد تغير من مسار المشاركة وستفعل فعلها مع الفريق والعمل على دخول دائرة حصد الالقاب التي غابت عن خزائن النادي لأكثر من عقد ونصف من الزمن الذي عبس بوجه الفريق الذي يأمل ان يعود من خلال هذه البطولة

من جانبه يامل الوسط محو اثار الخروج المر من بطولة الاندية العربية والاطاحة بالمدرب هاتف شمران قبل ان يخسر الفريق اخر مبارياته في الدوري مع البحري.

ومؤكد ان ادارة الفـــــــــريق التي انفقت الاموال لانتداب اللاعبين والاسماء المعروفة تبحث عن انجاز كما استفاد الفريق في الموسمين الاخيرين

ووصل الوسط الى مباراة الطلاب دون لعب لعدم حضور كربلاء لملعب المباراة الاثـــــــنين الماضي ولم نسمع اي تصريح للإدارة والجهاز الفني عن التحضير لمباراة اليوم من خلال وجود كل اللاعبين والمشاركة بشكل قوي لحسم المهمة كما يجب بعدما نجح الفريق في اسقاط الطلاب في الاختبار الاخير الذي جــــــــــرى في النجف لكن الامور تختلف امام الفريقين في مهــــــــــمة تختلف عن الدوري في كل التــــــــــفاصيل لان الـــــفوز فيها ســـــــــــيدفع الامور الى مرحلة اكثر من مهمة امام طموحات الوصول الى المباراة النهائية..