القرار يهدف إلى إزالة القاعات العشوائية

إتحاد بناء الأجسام يضع ضوابط لمنح إجازة الصالات الأهلية

بغداد – الزمان

وضع الاتحاد المركزي ضوابط جديدة وشروطاً لاستحصال الموافقات الرسمية للحصول على اجازات رسمية وقانونية تجيز فتح صالات رياضية وكذلك المحلات لبيع المكملات الغذائية.

وقال رئيس الهيئة المؤقتة لاتحاد اللعبة فائز عبد الحسن، ان …الاتحاد يعمل على الحد وإزالة القاعات الأهلية العشوائية غير المنظمة، مشيرا إلى ان …الاتحاد سيعقد اجتماعاً لجميع رؤساء الاتحادات الفرعية وبعد ذلك سيقام مؤتمر شامل لأصحاب الصالات الأهلية لشرح تفاصيل هذه الضوابط.

واضاف عبد الحسن، ان …الصالات المنظمة المستوفية الشروط التي وضعت سوف تحصل على اجازات رسمية لتباشر عملها بشكل رسمي، موضحا …اننا ندعو كافة الصالات الاهلية ومحلات بيع المكملات الغذائية الالتزام بالضوابط لكي يتسنى لها الحصول على الاجازة الرسمية وفق المعايير الصحيحة.

يذكر ان بعض قاعات بناء الاجسام تروج الى تعاطي عقارات منشطة ممنوعة مستغلة هوس الشباب بهذه اللعبة الامر الذي ادى الى حدوث حالات وفاة حيث سبق ان أعلن الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام في محافظة كركوك، عن وفاة احد ابطال العراق في بناء الأجسام ، عازية السبب الى توقف كليته عن العمل بسبب كثرة تعاطيه للمنشطات، فيما طالب الحكومة ووزارة الشباب واللجنة الاولمبية بتفعيل لجان مراقبة الأنشطة الرياضية والحد من انتشار المنشطات والمخدرات التي تفتك بالشباب.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي في كركوك، إن “بطل العراق ببناء الأجسام توفى، اثر إصابته لعجز كلوي دخل إثره الى مستشفى في كركوك”، موضحا أن “سبب الوفاة هو المنشطات والأدوية التي تناولها الرياضي الراحل دون الاهتمام لمخاطرها”.

وأضاف أن” المرحوم يعد أحد أبطال العراق وحاز على المركز الثالث في بطولة العراق لبناء الأجسام والتي اقيمت فعالياتها في محافظة النجف العام الحالي، وهو لاعب نادي سولاف ومنتخب كردستان وله العديد من الانجازات الرياضية على مستوى اللعبة”، مبينا أن “وفاته خسارة مؤلمة لرياضة بناء الأجسام”.

وحذر رئيس اتحاد كركوك من “وجود إفراط في تناول المنشطات والأدوية المحظورة من قبل بعض الرياضيين، من أجل تنمية عضلات أجسامهم، ما ينعكس سلبا على صحتهم ويهدد حياتهم”، داعيا الحكومة العراقية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الى “تفعيل لجان مختصة لمراقبة الأسواق ومنع دخول المنشطات والمخدرات التي تهدم حياة شباب العراق”.

ودعا شريف الى “المباشرة بحملة عقاب وضرب المروجين للمنشطات المميتة في العراق”، موضحا أن “بعض المحسوبين على الرياضة يقومون بالترويج لتلك المواد المحظورة وهي موجودة في الصالات غير المجازة”.

ولفت إلى “تعاطي المنشطات من نوع (اي دي ثري) .

وهو محفز حيواني ويستخدمه البعض بسبب غياب الرقابة الحقيقة عن القاعات الرياضة التابعة لاتحاد بناء الأجسام قبل عام 2003″، مؤكدا أن “أنواعاً كثيرة من المنشطات دخلت الى السوق العراقية وبات الرياضيون يلجأون لها”.

يذكر أن الكثير من الشباب باتوا يلجأون الى تعاطي المنشطات، خاصة تلك التي صنعت بالأصل الأصل لزيادة فعالية الحيوانات ومضاعفة عمل الهرمونات لديها، ما يتسبب بمضاعفات جانبية خطيرة لهم أبرزها العجز الكلوي و الضعف الجنسي، وحتى الوفاة.