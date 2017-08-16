يويفا يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوربا

البرغوث والدون ومودريتش في صدارة المرشحين

{ مدن – وكالات: أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم يويفا، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوربا لموسم 2016-2017 . وضمت القائمة النهائية كلا من ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، وتوني كروس، وسيرجيو راموس (ريال مدريد)، وجانليويجي بوفون، وباولو ديبالا (يوفنتوس)، وكيليان مبابي (موناكو) وربيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وزلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد). ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة 24 أغسطس/آب الحالي، في مدينة موناكو الفرنسية، عقب إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوربا هذا الموسم. ونرصد أبرز أرقام اللاعبين العشرة خلال الموسم الماضي في التقرير الآتي:

ميسي

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق الكتالوني، في 52 مباراة مع برشلونة خلال الموسم المنصرم في مختلف المسابقات. وسجل ميسي، 54 هدفًا وصنع 19 آخر، كما حقق بطولتي كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، كما توج بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 37 هدفًا.

رونالدو

خاض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، 46 مباراة مع الميرنجي في جميع المسابقات، إذ سجل 42 هدفًا وصنع 12 آخر. وقاد رونالدو، فريقه لتحقيق ألقاب الليجا ودوري أبطال أوربا والسوبر الأوربي، كما فاز الدون بجائزة هداف التشامبيونز ليج برصيد 12 هدفًا.

مودريتش

شارك الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الملكي، في 41 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات، مسجلاً هدقًا كما صنع 5 أهداف أخرى. وفاز مودريتش، بلقبي الليجا ودوري أبطال أوربا والسوبر الأوربي.

كروس

شارك الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، في 48 مباراة خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 17 آخر. وفاز كروس، بالليجا ودوري أبطال أوربا والسوبر الأوربي.

راموس

لعب الإسباني سيرجو راموس، قائد ريال مدريد، 44 مباراة مع فريقه خلال الموسم الماضي، إذ سجل 10 أهداف كما صنع 3 أخرى. وفاز راموس، بلقبي الليجا ودوري أبطال أوربا والسوبر الأوربي.

بوفون

قاد الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس مرمى وقائد يوفنتوس، فريقه لتحقيق الثنائية المحلية، بالإضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوربا، وذلك قبل الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 4-1 . وشارك بوفون في 43 مباراة مع السيدة العجوز بجميع المسابقات، استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 21 منها.

ديبالا

شارك الأرجنتيني باولو ديبالا، في 48 مباراة مع البيانكونيري في جميع المسابقات الموسم الماضي، حيث استطاع تسجيل 19 هدفًا وصناعة 9 أخرى.

وحقق ديبالا رفقة اليوفي، بطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

مبابي

شارك الفرنسي كليان مبابي، مهاجم فريق موناكو في 44 مباراة الموسم الماضي، إذ سجل 26 هدقًا وصنع 14 آخر. وحقق مبابي البالغ من العمر 18 عامًا، بطولة الدوري الفرنسي رفقة فريقه.

إبراهيموفيتش

خاض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، 46 مباراة مع المانيو الموسم المنصرم في مختلف البطولات، إذ سجل 28 هدفًا وصنع 10 أخرى. وحقق إبرا، مع الشياطين الحمر كأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنكليزي، وبطولة الدوري الأوربي.

ليفاندوفسكي

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ في موسم 2016/2017، بطولتي السوبر الألماني والبوندسليجا. وشارك ليفاندوفسكي في 47 مباراة مع الفريق البافاري، حيس سجل خلالها 43 هدفًا وصنع 10 أخرى.