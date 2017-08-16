مدريد تتّهم الإنضباط الأسبانية بالكيل في مكيالين

قاضي الليغا يصف رونالدو بالطباع الحادة ويرى عقوبته مناسبة

{ مدن – وكالات: أبدت الصحف المدريدية الموالية والمقربة لنادي ريال مدريد اعتراضها على العقوبة التي سلطتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إيقافه خمس مباريات في أعقاب طرده في ذهاب السوبر المحلي أمام نادي برشلونة يوم الأحد الماضي، المنصرم بسبب دفعه لحكم اللقاء. ووصفت الصحف المدريدية على غرار صحيفتي آس و ماركا العقوبة بـ المجحفة على اعتبار ان رونالدو لم يكن يستحق هذا الإيقاف الذي سيحرمه من خوض المباريات الخمس القادمة، منها 4 مباريات في مستهل إنطلاقة فريقه لخوض غمار منافسات الدوري الإسباني في حملة الدفاع عن اللقب، وهو ما سيقلص من فرصة الدون في المنافسة على جائزتي البيتشيتشي و الحذاء الذهبي كأفضل هداف لإسبانيا وأوربا، إضافة إلى تقلص حظوظه في المنافسة على جائزتي الكرة الذهبية و ذا بيست التي تمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام، كون العقوبة ستسيء لصورته وسمعته. هذا وشنت صحيفة آس هجوماً حاداً و قوياً على لجنة الانضباط متهمة إياها بالكيل بمكيالين، مشيرة الى أن حادثة دفع الحكم سبق لها ان تكررت في مباريات رسمية سابقة بالملاعب الإسبانية، إلا ان اصحابها لم يتعرضوا للإيقاف أو الغرامة أو الإنذار، والتي كان أبرز أبطالها المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحسب الصحيفة المدريدية. وكانت الحالة الأبرز لدفع الحكم بطلها المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد خلال الموسم الرياضي (2008-2009) الذي انتهى بفوز كاسح للكتلان بستة أهداف مقابل هدفين، حيث قام ميسي خلال المواجهة باستخدام كلتا يديه لدفع الحكم احتجاجًا على أحد قراراته ضد فريقه، ورغم ذلك استمر اللعب دون ان يتعرض البرغوث لأي عقوبة، حيث أظهرت الصورة ميسي في تصرف غير لائق مستخدمًا يديه للتعبير عن رفضه لقرار الحكم. ومما زاد من حدة اتهام الصحف المدريدية للجنة الانضباط الإسبانية بالإنحياز للنادي الكتالوني، هو ان المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد تعرض هو الآخر للإيقاف 8 مباريات بسبب تصرف غير لائق، بسبب استخدام يده والتلفظ بكلام مسيء تجاه حكم اللقاء الذي أدار مباراة السوبر الإسباني التي جمعت الجارين الأتلتيكو والريال في عام 2014 . الجدير ذكره بأن الصحف المدريدية تتهم نادي برشلونة بالاستفادة من محاباة قضاة الملاعب واتخاذهم قرارات تخدم نتائجه في الدوري والكأس مقابل تغاضيهم عن أخطاء لاعبيه من اجل دعمه و مساعدته، وهي ذات التهمة التي يوجهها الإعلام الكتالوني لنادي ريال مدريد.

وقد كشفت صحيفة ماركا الاسبانية تفاصيل تقرير الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا، حول واقعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، في مباراة كلاسيكو السوبر الإسباني ضد برشلونة، والتي حسمها الفريق الملكي لمصلحته بنتيجة 3-1 . وكان الحكم قد طرد رونالدو من المباراة لنيله بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 82 بعد سقوطه أرضا اثر احتكاك مع المدافع الفرنسي لبرشلونة سامويل اومتيتي، في ما اعتبره الحكم محاولة للتحايل بهدف الحصول على ركلة جزاء. وقام رونالدو بدفع الحكم بعد منحه البطاقة، الأمر الذي كلف الدون غاليا، حيث تم إيقافه من قبل الاتحاد الاسباني لكرة القدم خمس مباريات. ونقلت صحيفة ماركا ما كتبه حكم الكلاسيكو في تقريره، حيث دوّن حركة رونالدو بأنها دفعة بسيطة من الخلف بعد إشهار البطاقة الحمراء. وأوضح الاتحاد الإسباني أن رونالدو أوقف مباراة بسبب نيله بطاقة صفراء ثانية، وأربع مباريات لدفعه الحكم كتعبير عن استنكار قراره. ورأى قاضي الاتحاد الإسباني أن رونالدو، المعروف بطباعه الحادة، قام بـردة فعل غير مبرر وغير متناسبة تجاه الحكم وبأن العقوبة التي فرضت عليه مناسبة. وغاب البرتغالي عن لقاء اياب الكأس السوبر امس الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، وعن المباريات الأربع الأولى من الدوري.

مشاعر الدون

وعاش اللاعب الدولي البرتغالي كل أنواع الأحاسيس والانفعالات خلال المباراة التي فاز بها رفقة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه نادي برشلونة (3-1)، مساء الأحد الماضي على ملعب كامب نو، في ذهاب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم. وقد نجح رونالدو في تسجيل هدف فريقه الثاني بمرمى تير شتيغن في الدقيقة 80 بعد أن راوغ بيكيه وسدّد كرة رائعة على يسار الحارس الألماني. ويعتبر هذا الهدف هو الرابع للنجم البرتغالي في مسابقة السوبر الإسباني أمام برشلونة ليكون بذلك هو الهداف التاريخي للنادي الملكي في كلاسيكو السوبر. وبالمقابل، سجل كريستيانو رقماً سلبياً بعد أن تلقى بطاقة حمراء لتصبح المرة الأولى التي يطرد بها في الكلاسيكو أمام نادي برشلونة. وكان رونالدو قد تلقى البطاقة الصفراء الأولى بعد تسجيله الهدف بسبب احتفاله بخلع القميص، ثم تلقى الثانية بحجة تظاهره بالسقوط في منطقة الجزاء، اثر دفع من مدافع برشلونة، الفرنسي أوتميتي. يُشار أنه وبعدما تلقى البطاقة الحمراء، قام رونالدو بدفع الحكم، فتمت معاقبته من طرف الإتحاد الإسباني لكرة القدم، بإيقافه خمس مباريات، واحدة في لقـــــــــاء الإياب لكأس السوبر، و4 لقاءات في مسابقة الـــدوري الليغا.