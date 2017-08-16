شتوغر يستدل على إمكانية خسارة بايرن ميونيخ

{ برلين – وكالات: استطلعت وكالة الأنباء الرياضية الألمانية س ي د، آراء 18 مدربًا من مدربي الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليجا الذي ينطلق غدا الجمعة، عمن سيفوز باللقب. وتهرَّب البعض من تحديد اسم فريق بعينه، غير أنَّ من ذكروا ناديًا بالاسم، قالوا إنَّ بايرن سيفوز، إلا مدربًا واحدا فقط توقع أن يفوز بها دورتموند، على عكس المواسم الخمسة الماضية. وقال المدرب هايكو هيرليش، مدرب بايرن ليفركوزن، إنَّه يرشح دورتموند للفوز بالبطولة، ولم يوضح سبب ترشيحه لدرتموند على خلاف كافة باقي المدربين. وقال الهولندي بيتر بوس مدرب دورتموند ذاته: بالنسبة لي أهدافنا الخاصة فقط هي المهمة. ونحن نريد أن نترشح لدوري أبطال أوربا. أمَّا المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ، فقال طبعًا نحن نريد أن نفوز بالبطولة مجددًا، واعتقد أننا سننجح في ذلك. وأكد أنشيلوتي أنَّ منافسه سيكون دورتموند خصوصًا، أما لايبزيج، فيجب الانتظار؛ لأنه سيشارك لأول مرة في التشامبيونز ليج، وسيكون عليه خوض موسم صعب، يضيف المدرب الإيطالي. وهو ما يؤكده أيضًا بنفسه مدرب لايبزيج رالف هازنهوتل: إذا سار كل شيء بشكل طبيعي، فسيفوز بايرن مجددًا. نحن نحب أن نحدث مفاجآت، رغم أن الأمر سيكون صعبًا في هذا الموسم. وقال يوليان ناجلسمان مدرب هوفنهايم: أفضل فريق سيكون البطل، وأنا لا أحب أن أحدد (فريقًا بعينه). ورغم أن النمساوي بيتر شتوجر مدرب كولونيا، يتوقع فوز بايرن إلا أنه أضاف مستدركًا إذا كان يوسين بولت قد خسر في سباق 100 متر، فمن الممكن أيضًا في ألمانيا أن يكون ناد آخر هو البطل.