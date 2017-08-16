صباح الخياط صاحب الصوت المميز في ضيافة (الزمان): أنا أكثر مطرب عراقي سُرقت أغانيه

مالمو – علي كاظم

ما أن يُذكر أسمه حتى تقفز أمامك أغنيته الشهيرة في الثمانينات ” حايرة والشوك بين عيونج ” التي أكتسحت كل الأغاني في ذلك الوقت . أذن هو المطرب صباح الخياط ذو الصوت المميز والرائع أطربنا بأغانيه الجميلة ودخل قلوب معجبيه بدون أستئذان حتى ذهب البعض وأطلق عليه عدوية العراق تشبيها بالمطرب المصري الشهير ” أحمد عدوية ” الكثير من أغانيه كما يقول سرقت منه وقام بغنائها مطربين عراقيين وعرب . عرف بلونه الشعبي المميز وأيضا أصبح أسمه نقطة دالة في بغداد فيكفي أن تقول” فلكة صباح الخياط ” حتى يعرف السائل المكان الذي يبحث عنه . جريدة الزمان حاورته وكان هذا اللقاء معه

{ كيف كانت بدايتك الفنية

– كانت بدايتي متعبة من ناحية الوصول إلى الساحة الفنية وإلى الجمهور عندما ذهبت إلى الاختبار من قبل اللجنة الفنية المتكونة من الفنانين الراحلين الملحن محمد نوشي . طالب القره غولي . محمد جواد اموري . عباس جميل وقدمت لهم بعض الأغاني التي كانت من ألحاني والحمد لله بعد المعاناة والتعب وسهر الليالي أعُتمدت وقد وافقت اللجنة أن أكون مطربا وملحنا وأظهر على شاشة التلفزيون وقد حققت نجاحآ وأصبح أسمي معروفا للجمهور

{ مارأيك بأغاني هذه الايام

– معظم الاغاني هابطة والسبب الرئيسي هو عدم وجود لجنه مختصه من ملحنين وشعراء لفحص اللحن والكلام والصوت أما بخصوص ظهور المطربين الشباب وتقديم أعمال هابطه وتخدش أذن المستمع فهي من انتاج المطرب نفسه من جيبه الخاص لاحاكم ولاحكيم بدون رقابة مع الأسف

{ البعض من محبيك يسأل عن سبب غيابك عن الساحة؟

– صباح الخياط موجود لكن العتب على وسائل الإعلام التي لاتهتم بالفنانين الرواد وتهتم بمطربين لايصلون الى أسمائئنا وأصواتنا لكن الجمهور يستطيع أن يميز الصوت العذب من الصوت المتهالك . العتب أولا وأخيرا على وسائل الاعلام

{ بمن تأثرت من المطربين ؟

– انا لم أتأثر بمطرب معين لكن كنت اسمع وأحب الفنان الراحل ستار جبار والفنان الراحل ناصر حكيم وحضيري ابو عزيز و داخل حسن أما الفنانين العرب فالمطرب الراحل الكبير الموسيقار فريد الاطرش . عوض دوخي .ام كلثوم نجاة الصغير . وبعدها اتخذت لونا مميزا لوحدي يليق بخامة صوتي

{ حدثنا عن الأغاني التي سرقت منك وغناها بعض المطربين والمطربات

– سرقت مني مجموعة من الاغاني وانا أكثر فنان عراقي سرقت منه اغان مثال بسيط

أغنية ” حايره ” سرقها أكثر من مطرب ومنهم عرب وعراقيون وحتى مطربات

أغنية” شالو مابعد نلكاهم ” غناها الراحل رياض احمد

أغنية ” آه ياليل” سرقها وغناها يأس خضر

أغنية ” فاركونه” سرقها وغناها ياس خضر

أغنية ” امشينه ياهوه ” امشينه غناها ياس خضر

اغنية” ماارضئ تمشي لوحدك من دوني ” ياس خضر

أغنية “لعب لعب الخضيري بشط ” سرقها قاسم السلطان

أغنية” لو أصاحب خوش صاحب” غناها ماجد المهندس وعلي جوده

أغنية ” يالعفتني ” سرقها وغناها حسام الرسام

اغنية ” شنهي السالفه فهموني ” سرقها وغناها حسام

أغنية مرتين يمي بچت ! غناها حسام الرسام

اغنية ” الناس كالت هل مثل موانه ” سرقها وغناها حسام الرسام

أغنية ” عاد الربيع وعاد حبنه واملنه ” غناها صلاح حسن ونصرت البدر

{ لماذا لم يشتهر المطرب العراقي عربيا رغم جمالية صوته وعذوبة أغانيه باستثناء الساهر والمهندس وسعدون جابر وقبلهم ناظم الغزالي

– ليس هؤلاء فقط حققوا الشهرة عربيا الكثير من الفنانين العراقيين حققوا الشهرة .. منهم يستحق ومنهم لايستحق بدون ذكر اسماء .. الإعلام عندما يسلط الضوء على شخص ويهتم به يحقق له شهرة واسعة والان مع احترامي واعتزازي إلى وسائل الاعلام المحترمة البعض منهم أو الأغلبية أصبحت تجارة لاتهتم من يكون الفنان وأسمه ونجوميته . فقط هدفها المال والربح السريع

{ هل اللهجة العراقية سبب في عدم فهم الجمهور العربي لأغانيك؟

– اللهجة العراقية هي سبب شهرتي وحب الناس لصباح الخياط وأنا بدون مجاملة أعشق عراقيتي أما بخصوص الشهرة الحمد لله الجميع يعرف من هو صباح الخياط والدليل الكثير من الفنانين العراقيين والعرب أخذوا أغنياتي وألحاني

{ ماهو جديد المطرب صباح الخياط ؟

– جديدي عمل وطني للعراق والحشد الشعبي المقدس وعندي عمل عاطفي وتسجيل البوم

{ أبرز الأغاني التي تعتز بها ؟

– كل الاغاني اعتز بها ولكن البعض منهم أصبحت هوية صباح الخياط مثل

1- حايره والشوك بين عيونج

2- يالعفتني

3- عونه الشافكم يااغله الاحباب

4- بس الليلة

5- اه بالليل

6- لو أصاحب خوش صاحب

7- فاركونه

{ هل شاركت في مهرجانات عربية للغناء أين ومتى

– نعم شاركت في مهرجان قطر في الدوحه

وشاركت في مهرجان عمان

وفي المغرب العربي

{ أبرز الشعراء الذين تعامل معهم المطرب صباح الخياط

– تعاملت مع الكثير من الشعراء العراقيين منهم الشاعر الراحل العملاق كاظم اسماعيل كاطع

والشاعر فارس طارش

والشاعر الراحل الغائب الحاضر طالب السوداني

والشاعر المبدع جبار صدام

والشاعر المبدع حسين الشريفي

والشاعر المبدع عادل محسن

والشاعر المبدع سمير صبيح

الشاعر الرائع عدنان هادي

والشاعر المبدع جبار الفرطوسي

والشاعر المبدع جبار المياحي والشاعر المبدع عزيز زغير

والكثير من الشعراء المبدعين اعتذر من الذين لاتحضرني أسماؤهم

{ ماذا قدمت للجيش العراقي عندما تم تحرير الموصل ؟

– قدمت أكثر من عمل عن الوطن والجيش العراقي والحشد الشعبي ولكن ارجع واكرر العتب كل العتب على الإعلام الذي لم يعرض أعمالي

{ هل بعض أغانيك كانت ورآها قصة حب ؟

– نعم البعض من الأغاني كانت وراءها قصة حب ولكن سابقآ في ريعان الشباب

{ فلكة صباح الخياط نقطة دالة لأغلب الناس من أين جاءت هذه التسمية

– فلكة صباح الخياط جاءت هذه التسمية من حب الناس الى صباح الخياط والدليل هنالك الكثير من الفنانيين والرياضيين والشعراء حتى سياسيين هم يسكنون قريبآ على الفلكة ولكن بفضل الله سبحانه و تعالى وحب الناس والجمهور أصبحت فلكة صباح الخياط نقطة دالة في العراق وبالخصوص بغداد حي اور وذلك لوجود محلاتي في الفلكة.

{ هل فكرت في يوم من الايام اعتزال الغناء ولماذا؟

– لم أفكر في الاعتزال.. الفنان الحقيقي كل ما يكبر تزداد خبرته الفنية وانا أطمح بتقديم كل ماهوه جميل وممتع إلى جمهوري العزيز

{ رأيك بالمطربين الذين يغنون في النوادي الليلية

– المطربون الذين يغنون في النوادي الليليه هم نفس المطربين الذين يغنون في الاعراس المهرجانات ورأيي الشخصي لاتوجد مشكلة في الموضوع

{ لو طلبت منك ثلاثة مطربين عراقيين يعجبك سماع أغانيهم

– الفنان الراحل ستار جبار

والراحل داخل حسن

والفنان الراحل ناظم الغزالي

{ هل تُمارس الرياضة وتتابع كرة القدم أم فقط مشغول بالغناء والطرب

– نعم أنا الان امارس رياضة كمال الاجسام أما بخصوص كرة القدم انا من مشجعين النادي الملكي ريال مدريد مدريدي للنخاع

{ حكمتك بالحياة

– أتق شر من أحسنت أليه

{ كلمة اخيرة لك

كلمتي الاخيرة ادعو من الله عز وجل أن يحفظ عراقنا الحبيب من شماله الى جنوبه ويزيل هذه الغمة عن هذه الأمة . وأشكرك جدا على هذا اللقاء الشيق والأسئلة المتنوعة