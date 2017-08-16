حرب المياه الداعشية

ممارسات عدوانية

المياه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته على وجه الطبيعة لادامة سر الحياة. ومن هذه النعم التي من الله تعالى على العراق مياه سطحية منها نهري دجلة والفرات واهوار وبحيرات طبيعية وصناعية ، كلها مصدر لحضارة وادي الرافدين.

هذه النعم اخذت دول الجوار تنظر للعراق بعين الحسد لانها باتت ارض سواد ارض العراق.

هذه دول الجوار وضعت سدودا جائرة وحواجز لتغيير مجرى الانهر مما اصاب بلدنا من اضرار في كل الميادين، وهذا مايؤدي بانتهاك حرمة القانون الدولي للدول المتشاطئة هذا جانب، الجانب الثاني تؤكد الدراسات والبحوث الصادرة من جهاز المخابرات الامريكية ان حرب المياه قادمة لا محال للدول التي تعارضها وادواتها الدول المتشاطئة والمناطق منها جنوب اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا، ستواجه تحديات كبيرة في معالجتها من مشاكل المياه التي تعوق التغذية على انتاج الغذاء وتوليد الطاقة الكهربائية ، ويشير التقرير ان العشر السنوات القادمة سيشهد تزايد الخطر.

نهر دجلة

وتجدر الاشارة ان نهر الفرات ينبع من الاراضي التركية بطول 1776 كم ويدخل الاراضي العراقية بطول 1160 كم حتى مصبه .اما نهر دجلة ينبع من الاراضي التركية بطول 1718 كم ويدخل الاراضي العراقية بطول 1400 كم هذه الجارة تركيا اخذت ترتكب جرائم بحق الشعب العراقي من ناحية الموارد المائية حيث وضعت سدودا على اراضيها واخرها سد أليسو عند منابع دجلة والفرات حتى اخذت تطالب الحكومة العراقية بمبدأ المياه مقابل النفط. واما الجارة ايران هي الاخرى اخذت ترتكب جرائم بحق الشعب العراقي حيث اماتت اراضي حوض نهر الوند بقطع مياهه على عشرات القرى والذي يمر بقضاء خانقين بمحافظة ديالى. كذلك قطعت مياه نهر الكارون الذي يصب في شط العرب وهي تتظاهر زورا وبهتانا بانها الحليف الاول للعراق وهذا مايثبت عكس ذلك. وان كانت نواياها حينه لاطلقت مياه نهر الوند ونهر الكارون. اما الجارة سوريا والتي تدعي بالعروبة اخذت تعطي نسبا قليلة من المياه من خلال سد الطبقة الجائر على نهر الفرات بطريقة نظام المراشنة غير العادل مما تسبب الدمار للثروة الحيوانية والزراعية مما ادى الى تجفيف الاهوار ونفوق الثروة الحيوانية ومنها اصابها العمى هذا ما ذكره لي احد المواطنين الساكنين في احدى مناطق الاهوار مما ادى لهجرتهم الى مناطق اخرى من العراق، وهذا في ايام نظام الطاغية صدام المقبور وحتى هذه اللحظة اهوارنا التي دخلت في لائحة التراث العالمي مهددة بالجفاف مرة ثانية . انا اقول ان الشعب العراقي لاينسى مفخخاته النظام السوري التي يرسلها الى بغداد وانتحارييه بين عام 2004 – 2010 واليوم لو لا وقفة الشعب العراقي له لاصبح في خبر كان .هذه الوقفة الشجاعة للشعب العراقي لم تكن في عينه كما يقال بالعراقي وحتى هذه اللحظة مستمرا في غيه بحبس مياه نهر الفرات .

ممارسات عدوانية

هذه الممارسات العدوانية التي تمارسها دول الجوار من حرب داعشية واضحة المعالم في المياه حيث العراق قدم الكثير لهم في مجالات شتى . وناهيك عن حالات الاحتباس الحراري وقلة سقوط الامطار ونزول مناسبب نهري دجلة والفرات بسبهم كلها يعاني منها الشعب العراقي التي اضرت البلاد والعباد والشجر والحجر والحيوان. انا كعراقي اطالب الحكومة المنشغلة بالمحاصصة والفساد ان تعالج هذه الظاهرة اللانسانية بالطرق القانونية والدبلوماسية بعيدة عن التصريحات والمهاترات التي تشنج العلاقات الثنائية وهذا من خلال اللجنة الخارجية لمجلس النواب والخارجية العراقية التي نتامل منها خيرا بالعمل الدبلوماسي الناجح لاجل اظهار صورت العراق الجميلة المشرقة بين الدول. .. ربما تحتوي الصورة على: شخص واحد ويبتسم ولقطة قريبة.

حسين داخل الفضلي – الناصرية