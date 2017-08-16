وفاء الحكومة الكويتية للفنان

عند سماعي خبر وفاة الفنان الكوميدي الكويتي عبد الحسين عبد الرضا واهتمام الحكومة الكويتية بنقل جثمانه من لندن الى الكويت بطائرة خاصة اميرية وتشييعه تشييعا أميريا وهذا يعتبر جزءا بسيطا لما قدمه لخدمة الفن الكويتي والعربي .. بصراحة زادني هم حول الفنان العراقي الذي عانى الكثير بسبب الحروب والحصار والحياة الاجتماعية والمعيشة الصعبة ورغم ذلك تحمل وقدم الكثير لسمعة بلده وهناك كثير من الفنانيين الذين رحلوا عنا رحمهم الله الذين لم يجدوا الدعم والاهتمام من الحكومة مما ادى الى وفاتهم وهم فنانين كبار لهم بصمة بالساحة العربية ومنهم من هاجر وترك وراءه ذكريات فنية جميلة بقيت فقط في الذاكرة ومنهم من ذهب وراء لقمة العيش ليشارك في المسرحيات التجارية في مسرحيات هزلية لاترقى بالفنان العراقي لكنه مجبور بسبب المعيشة ومنهم من ترك الفن نهائيا بسبب حرب الحكومة مع الفن والفنانيين العراقين ولم أر أي مسوؤل في الدولة التقى الفنانين وسمع منهم معاناتهم … لكن يبقى الفن هو المتنفس الوحيد للحياة .. ويبقى الفن هو شريان البلد … لذا اتمنى من الحكومة العراقية ان تحذوا حذو دولة الكويت الشقيقة بالاهتمام بالفن العراقي والفنان العراقي .. والرحمة والنور لجميع الفنانيين العراقيين.

عادل الربيعي