إئتلاف الوطنية يعد تسمية قائممقام تكريت محافظاً لصلاح الدين خرقاً قانونياً

نائب لـ (الزمان): البصرة تختار بديلاً عن النصراوي وفق خارطة سياسية جديدة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

البصرة – الزمان

اكد النائب عن تجمع العدالة والوحدة عامر الفايز ان الخريطة السياسية لمحافظة البصرة تغيرت بإكملها بعد استقالة المحافظ ماجد النصراوي، مشيرا الى ان حسم منصب المحافظ الجديد سيكون بقرار من المجلس بعد غلق باب الترشيح اليوم الخميس. وقال الفايز لـ(الزمان) امس ان (مجلس المحافظة شكل لجنة برئاسة عقيل الخالدي وعضوية اخرين لإستقبال ترشيحات المواطنين لمنصب المحافظ الجديد ودراسة السيرة الذاتية لهم)، مشيرا الى ان (عدد الترشيحات بلغ نحو ثمانية اشخاص وسيكون اخر موعد لتسلم الترشيحات اليوم)، لافتا الى ان (اختيار المحافظ سيكون بقرار من المجلس بعد اختيار الافضل لإدارة المحافظة بالمرحلة المقبلة)، واكد الفايز انه (المنصب غير محسوب لجهة دون اخرى لاسيما وان موضوع حصة الكتلة الفلانية او غيرها غير قانوني بعد تغير الخارطة السياسية للمحافظة عند استقالة النصراوي). وأعلن القيادي في منظمة بدر ووزير الاتصالات حسن الراشد عن ان كتلته لا ترغب بتولي احد اعضائها منصب المحافظ . وقال الراشد في تصريح امس ان (كتلة بدر في مجلس المحافظة لاترغب بتولي احد اعضائها منصب المحافظ خلفا للنصراوي لاسيما وان دورها يتمثل بالسعي الى تهدئة الاجواء خدمة للمواطن كما انها تدعم أي شخصية قادرة على تجاوز ظروف المحافظة الراهنة)، مؤكدا ان (بدر لاتنظر الى الاستحقاقات في اختيار المحافظ سواء كان من استحقاق المجلس الاعلى الاسلامي او تيار الحكمة بقدر ماتنظر الى ضرورة ان يكون المحافظ الجديد مطلعا على حاجة المحافظة من الخدمات وقادرا على التعاون مع المجلس والدوائر الحكومية الاخرى).

صرف مستحقات

من جهة اخرى هدد نواب المحافظة بالاعتصام والعصيان في حال عدم صرف مستحقات المحافظة من الموازنة.وقال النائب زاهر العبادي في مؤتمر مشترك انه (نظرا للوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في المحافظة بسبب استقالة النصراوي وحجز رئيس مجلس المحافظة في السجن نلاحظ حدوث تخبط في المحافظة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية)، داعيا رئيس الوزراء حيد العبادي الى (الاسراع باطلاق مستحقات المحافظة لان هناك مستحقات ضرورية للمرضى الذين يتعالجون خارج العراق ومستحقات شركة التنظيف فضلا عن مستحقات مستشفى الامراض السرطانية)، مهددا بـ(الاعتصام داخل المحافظة في حال لم يؤخذ بتلك المطالب) على حد قوله. الى ذلك كشف المحافظ بالوكالة محمد طاهر التميمي عن الاتفاق مع وزارتي المالية والتخطيط للاستفادة من اموال الطوارئ عن طريق نقلها الى الموازنة التشغيلة.وقال التميمي في تصريح امس ان (الوزارتين وعدت بمناقشة ذلك الاتفاق خلال الاسبوع المقبل مع العبادي تمهيدا لاستحصال الموافقة بشأن تلك المبالغ التي من شانها توفير الرواتب لموظفي المحافظة)، مشيرا الى ان (الوزير سلمان الجميلي وافق على الغاء الغرامات التاخيرية المفروضة على الشركات نتيجة التلكؤ الحاصل في تنفيذ المستشفيات الاربعة الواقعة في مركز المحافظة واقضية الزبير وابي الخصيب وناحية الهارثة ذات الاعتمادات المالية)، وتابع ان (الجميلي ابلغه ايضا باحالة مشروع تحلية المياه الى شركة باي ووتر البريطانية وان الشركة في طور اعداد الدراسات وبالتنسيق مع حكومة المحافظة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي). على صعيد اخير عدت الكتلة النيابية لإئتلاف الوطنية قيام النائب الثاني لمحافظ صلاح الدين بتسمية قائممقام قضاء تكريت محافظا بالوكالة خرقا قانونيا وينذر بالفوضى. وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في تصريح امس ان (هناك خروقات قانونية تحدث في المحافظة من خلال قيام النائب الثاني للمحافظ بتسمية قائممقام القضاء محافظا بالوكالة) على حد تعبيره.