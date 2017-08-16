العثور على جثة مغدور بمنطقة الراشدية

إعتقال عصابة مخدرات في الكرادة

بغداد – محمد الصالحي

اعتقلت قيادة عمليات بغداد ثلاثة متهمين بالسرقة وتزوير الوثائق الرسمية وترويج المخدرات في منطقة الكرادة فيما عثرت قوة من الشرطة على جثة مغدور في منطقة الراشدية. وقال بيان لقيادة العمليات تلقته (الزمان) امس ان (قوة مشتركة من قطعات قيادة عمليات بغداد واستخبارات مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على ثلاثة متهمين بجرائم السرقة وتزوير الوثائق الرسمية وترويج المخدرات في منطقة الكرادة ببغداد).وأضاف، أن (إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة جاء بعد متابعة استخبارية وتحرٍ دقيق). مبيناً أن (اثنين منهم من سكنة محافظة البصرة).

وقال مصدر امس ان (قوة أمنية عثرت على جثة مجهولة الهوية تعود لرجل وعليها آثار اطلاقات نارية في منطقة الرأس مرمية في إحدى الساحات الفارغة في منطقة الراشدية). قال مصدر امس ان (ثلاثة عناصر من الحشد العشائري أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة على دورية راجلة استهدفتهم في منطقة هور رجب). وفي ميسان قال مصدر امس ان (قوة من استخبارات وارهاب ميسان قامت بمتابعة احد المجرمين الذي قام بتهديد احد الأطباء في ميسان بقتل عائلته او تسليمه فدية).

نصب كمين

وأضاف أن (القوة نصبت كمينا للمجرم قرب كلية التربية الاساسية وهو مكان تسليم الفدية، وعند وصوله من قضاء الكحلاء قامت القوة بالقاء القبض علية). مؤكدأً أن (المجرم الآن قيد التحقيق). وفي البصرة وقال المكتب الإعلامي لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان امس ان (محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة وبالتعاون مع مديرية تحقيق النزاهة القت القبض على أحد الموظفين في مديرية تقاعد المحافظة).واضاف ان (المتهم تم القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود، وذلك خلال قيامه بأخذ مبلغ قدره 400 دولار أميركي و450 ألف دينار عراقي من زوجة شهيد كرشوة مقابل انجاز المعاملة التقاعدية الخاصة بعائلة الشهيد).قال مصدر امس ان (قوة من خلية الصقور الاستخبارية ألقت القبض في بغداد على متهمين اثنين بسرقة السيارات) مبيناً أنهما (قاما بسرقة ست سيارات في مناطق متفرقة من البصرة، وذلك من خلال تأجيرهما السيارة، ومن ثم اجبار سائقها تحت تهديد السلاح على الترجل منها).

إنتحال صفة

ولفت أن (المتهمين كانا ينتحلان صفة الانتساب للقوات الأمنية، ويحملان بطاقات هوية أمنية مزورة). وفي ديالى وقال مصدر امس امس ان (قوات أمنية مشتركة من البيشمركة والأسايش اشتبكت مع خلية مسلحة مرتبطة بداعش في محيط قرية الاصلاح شمال ناحية جلولاء في ديالى). وأضاف أن (الاشتباكات اندلعت عقب نجاح القوة الكردية في محاصرة خلية داعش في احدى المناطق الزراعية). مشيراً إلى (العثور على مخبأ للأعتدة والمتفجرات، وما تزال الاشتباكات مستمرة). وفي كركوك قال مصر امس ان (القوات الأمنية اعتقلت أحد المتهمين بالاشتراك في قتل مساعد مدير عام شركة غاز الشمال محمد يونس، وذلك بعد متابعة دقيقة في حي رحيماوا شمالي كركوك).وأضاف أن (المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بالضلوع في الحادث إلى جانب مجموعة أخرى من الأشخاص).