هايلي: طهران تستخدم الإتفاق النووي لتتخذ العالم رهينة

واشنطن تتهم الرياض والمنامة بقمع الحريات الدينية

واشنطن – مرسي ابو طوق

وجّه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون انتقادات الى دول حليفة مثل السعودية والبحرين بسبب ما عده التضييق على الحريات الدينية. وقال تيلرسون أثناء عرضه تقرير الوزارة السنوي بشأن الحريات الدينية إن (حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية والبحرين لا تلتزم بالحريات الدينية عام 2016، بينما يشن تنظيم داعش حملة إبادة جماعية ضد الأقليات الدينية).

وهذا أول تقرير يصدر أثناء رئاسة ترامب، ويشمل عام 2016.وطالب تيلرسون السعودية بأن (تلتزم بدرجة أكبر من الحرية الدينية لكل مواطنيها). واشار في سياق حديثه عن السعودية الى العقوبات المفروضة على الارتداد عن الدين، والإلحاد، والتجديف، إضافة إلى الهجمات على الشيعة والتمييز ضدهم وقال إن (السعودية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الملحدين والشيعة).

حقوق الإنسان

وطالب التقرير الذي يأتي ضمن متطلبات قرار للكونغرس صدر عام 1998 البحرين الى أن (تتوقف عن التمييز ضد الشيعة).وقال تيلرسون إن (السلطات في تركيا تواصل التضييق على حقوق الإنسان على أعضاء بعض الأقليات الدينية).وقالت تقارير إخبارية إن القس الأمريكي أندرو برونسون مسجون في تركيا منذ تشرين الأول الماضي لانضمامه لمنظمة إرهابية.واضاف تيلرسون إن (الحريات الدينية تتعرض لهجوم في باكستان)، مستشهدا بـ(تهميش الطائفة الأحمدية)، التي تعدها باكستان خارجة على الدين الإسلامي.ورأى تيلرسون إن تنظيم داعش(مسؤول عن عمليات إبادة الأيزيديين والمسيحيين والشيعة في المناطق التي يسيطر عليها أو كان يسيطر عليها).وتابع إن (إيران تستهدف الأقليات الدينية مثل البهائيين والمسيحيين، وإنها في عام 2016 أعدمت 20 شخصا لاتهامات تشمل شن حرب على الإسلام).كما ذكر تيلرسون الصين والسودان في تعليقاته. وقال إن (السلطات الصينية تسجن وتعذب الآلاف للممارسة معتقداتهم الدينية)، واشار الى (استهداف اتباع حركة فالون غونغ والمسلمين الويغور والبوذيين في التبت).وفي ما يتعلق بالسودان، قال ان السلطات هناك (تعتقل رجال الدين المسيحي وتمنع بناء الكنائس وتهدم الكنائس المقامة بالفعل). من جهة اخرى، أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أنه يجب على إيران أن تتحمل المسؤولية عن (تجاربها الصاروخية ودعمها للإرهاب وتجاهلها لحقوق الإنسان وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي).

إتفاق نووي

وجاءت تصريحات هايلي ردا على تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق من امس بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى خلال ساعات إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة عليها.وقالت هايلي في بيان (لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم رهينة.ولا يجب أن يصبح الاتفاق النووي أكبر من أن يفشل)، مضيفة أن (العقوبات الأمريكية الجديدة ليس لها صلة بالاتفاق النووي مع إيران).وستتوجه هايلي إلى فيينا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الأنشطة النووية لإيران مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مراجعة واشطن لمدى التزام طهران بمبادئ الاتفاق النووي الذي جرى التوقيع عليه عام 2015.وكان روحاني قد قال في كلمة أمام البرلمان إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ليس شريكا جيدا أو موثوقا به.وأضاف أن (على الولايات المتحدة أن تتذكر أن التجربة الفاشلة للعقوبات والإكراه، هو ما دفع بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى التفاوض). واضاف (إذا أرادوا العودة إلى هذه التجربة، فسوف نعود بالتأكيد، وخلال مدة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى وضعنا السابق، ولكن بقوة أكبر بكثير). ورأى أن ترامب أثبت للعالم أنه ليس شريكا جيدا.وتابع(في الأشهر الأخيرة، شهد العالم أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخالفتها المتواصلة والمتكررة لوعودها المدرجة في الاتفاق النووي، تجاهلت اتفاقات دولية أخرى وأظهرت لحلفائها أنها ليست شريكا جيدا ولا مفاوضا موثوقا به).وكان ترامب قد هدد اكثر من مرة بإلغاء ما وصفه بـ(أسوأ اتفاق على الإطلاق)، لكنه تراجع الشهر الماضي عن أحد أهم وعوده الانتخابية المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي.