إقتصادي يعد إلغاء شرط الكفيل لشقق بسماية خطوة جيدة

الناصري يعلن تهيئة 70 ألف قطعة سكنية للتوزيع

ذي قار – باسم الركابي

أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن تهيئة 70 الف قطعة ارض سكنية بالمحافظة ضمن التصميم الاساس الجديد مؤكدا ان فئة شهداء الحشد الشعبي وسبايكر والقوات الامنية سيكون لهم الاولوية بالتوزيع. وقال الناصري في بيان تلقته ( الزمان ) أمس خلال استقباله عوائل الشهداء ان( المحافظة جهزت 70 الف قطعة ارض سكنية ضمن التصميم الاساسي الجديد للاقضية والنواحي والـذي صادقت المحافظة على اغلب خرائطه مؤخرا وتضمن توسعة كبيرة فيها)، واضاف ان(الحكومة المحلية سائرة باتجاه تصفير كل طلبات قطع الاراضي في جميع البلديات بعد ان انجزت عملها بعدة وحدات ادارية وبالتاكيد سيكون للشهداء في الحشد وسبايكر والقوات الامنية الاولوية في التوزيع خلال الدفعات المقبلة ) .

تسلم قطع

واوضح الناصري انه ( استقبل اهالي الشهداء من الحشد والقوات الامنية وشهداء سبايكر في ناحية النصر للتباحث بشأن تسلم قطع الاراضي وكيفية تذليل كافة الصعوبات لاستلام مستحقات الشهداء)، واشار الى ان ( المحافظة فاتحت رئاسة الوزراء بشأن اجراءات احتساب شهداء سبايكر وتنتظر آلية العمل للمباشرة بشمولهم بكافة امتيازات الشهداء لانهاء هذا الملف بشكل كامل)، واشار البيان الى ان (المحافظة قد وزعت اكثر من 26 الف قطعة ارض سكنية وسند تمليك عقاري في مركز المحافظة والاقضية والنواحي عبر دفعات متعددة بوشر بتوزيعها منذ 20 تشرين الثاني عام 2014 وذلك ضمن خطة تهدف لتوزيع 30 الف قطعة ارض سكنية على مختلف الشرائح الاجتماعية المشمولة بالتوزيع، فيما خصصت مساحات واسعة من الاراضي تضم اكثر من 15 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين اعضاء النقابات المهنية والاتحادات من بينها نقابة المعلمين والصحفيين والعمال والمهندسين وغيرها من النقابات والاتحادات المشمولة بضوابط توزيع قطع الاراضي السكنية). على صعيد اخر اعلن مركز الناصرية للقلب عن مباشرته باجراء عمليات خاصة لعلاج ارتجاف الاذينين ، وهي المرة الاولى التي تجرى فيها مثل هذه العمليات داخل العراق . ونقل البيان عن مدير المركز حسين الكنزاوي القول ان (المركز باشر باجراء عمليات خاصة لعلاج الارتجاف في الاذينين في القلب وهي المرة الاولى التي تجرى فيها مثل هذه العمليات في العراق وان المرضى كانوا يضطرون في السابق الى اجراء مثل هذه العمليات خارج العراق وبمبالغ طائلة تتراوح بين 30 الى 50 الف دولار )، واضاف ان (اجراء مثل هذه العمليات ياتي في اطار حرص المركز على تقديم فضلى الخدمات الصحية للمرضى ، مستندا في ذلك الى الامكانيات المتميزة لملاكه الطبي والاجهزة المتطورة الموجودة لديه). من جهة اخرى قالت شركة نفط المحافظة ، انها تلقت تعليمات من وزارة النفط الاتحادية برفع الانتاج النفطي من حقل الناصرية إلى 75 ألف برميل يوميا . وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان ( الشركة تلقت اشعارا جديدا برفع الإنتاج من حقل الناصرية إلى 75 ألف برميل يوميا بعد ان كانت قد خفضته الى 60 الف برميل يوميا انسجاما مع تعهدات العراق بتخفيض الانتاج ضمن خطة منظمة اوبك المصدرة للنفط )، واضاف ان (التعليمات الوزارية المتعلقة برفع الانتاج كانت تتعلق بحقل الناصرية النفطي فقط ، فيما يواصل حقل الغراف عمليات الانتاج دون تغيير وبطاقة انتاجية قدرها مئة الف برميل يوميا)، مشيرا الى ان (هناك خططا جديدة لحفر 52 بئرا نفطية جديدة في حقل الغراف في إطار تطوير عمليات الإنتاج خلال عام 2018، فضلا عن خطط لتوقيع عقد آخر لحفر 28 بئرا لشركة الحفر العراقية ضمن الجهد الوطني في عمليات التطوير).

قرض شراء

الى ذلك وصف الخبير الاقتصادي ملاذ الامين خطوة مصرف الرافدين بالغاء شرط تقديم الكفيل على قرض شراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية بالجيدة ووسيلة لدعم مشروع الاسكان العمودي.وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (المصرف في السابق كان يقرض المواطنين الراغبين في شراء شقق سكنية في مجمع بسماية بمبلغ قدره 75 مليون دينار وبفائدة 8 بالمئة واوجب وجود كفيل او اثنين رواتبهم الاسمية لا تقل عن مليون دينار )، واضاف ان (الشقق بالاساس تكون باسم مصرف الرافدين لحين تسديد المواطنين ما بذمتهم من ديون ومن ثم لا يحتاجون الى اي كفيل على اساس ان الشقة مرهونة باسم المصرف )، وعد الامين (خطوة المصرف بالغاء شرط الكفيل للمتقدمين على شقق بسماية بالجيدة ووسيلة لتسهيل امور الاستثمار وزيادة اقبال المواطنين على شرائها اضافة الى انها بادرة ممتازة لدعم الاسكان العمودي في البلد). وأعلن مصرف الرافدين عن إلغاء شرط تقديم الكفيل على قروض شراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني. وقال بيان للمصرف امس إن (المصرف قرر إلغاء شرط الكفيل في حالة قيام المواطن بتسديد نسبة 25 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية في مشروع بسماية)، وأشار البيان إلى أن (مدة القرض 15 سنة ويسدد المبلغ مع الفوائد على مدى 180 قسطاً شهريا بطريقة القسط الثابت)، واوضح أن (المصرف أصدر تعليمات خاصة بمنح قروض المواطنين المسجلين على شقق مشروع بسماية السكني سواء كانوا موظفين او غير الموظفين).