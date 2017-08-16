تحقيق (الزمان) الإستقصائي عن رحلة إنجاز معاملة التقاعد يثير إهتمام مستخدمي فيسبوك والقراء: تجربة ميدانية تلقي الضوء بمهنية وحيادية على معاناة الموظف والمواطن

بغداد – الزمان

استأثر التحقيق الاستقصائي الذي كتبه رئيس التحرير عن تجربته في انجاز معاملة تقاعده عن العمل الوظيفي في جزءين شغلا صفحتين كاملتين في (الزمان) يومي 6 و 7 من آب الجاري بإهتمام القراء ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مبدين ارتياحهم لتسليط الضوء بمهنية وموضوعية على جانب من معاناة المواطن اثناء مراجعاته لدوائر الدولة، مشيرين الى ان التحسن الملحوظ في اداء دائرة التقاعد ينبغي الايمنعها من السعي الدائم لتحسين الاداء والتخفيف من معاناة المراجعين. وقال حمزة مصطفى في اتصال هاتفي (اسمتعت بقراءة التحقيق ، انه منصف ومهني.. وتعلمت من محتواه كيف اتدبر امري فيما لو راجعت اي دائرة حكومية). اما زيد الحلي فقال في اتصال مماثل(تحقيق في غاية الروعة.. كتبه استاذ متمرس ..وينطوي على حقائق، كما كان موضوعيًا).وكتب فائز جواد معلّقاعلى الجزء الاول من التحقيق: (والله بعد هذه المأساة التي نحن في اولها ولانعرف تاليها، سأعدل عن قراري لنيل التقاعد وابقى موظفا خيرا من البهذلة والهموم التي عرفناها عن هذه الدائرة التي هي مأساة الموظف العراقي قبل ان يموت وهو قاعد اي متتتتقاعد).ورأى مهند صلاح انها (مأساة بمعنى الكلمة). وأيد احمد مصطفى العلنجاوي ما ذهب اليه التحقيق قائلاً(فعلاً موظفو الدولة لا يتساوون بالأداء والنزاهة، لكن في زماننا هذا اصبح سوء الاداء والرشوة هما المعيار في اختيار الموظفين).

وكتب جاسم السلمان (من جد وجد .. لابد منها ومازلتم تبلون بلاءً حسنا .. وفق الله المشرف على صفحة (الزمان) في موقع فيسبوك لنيل هوية التقاعد .. احترامي). وعبّر عبد الهادي الحاج قاسم عن شوقه لقراءة الجزء الثاني من التحقيق بقوله (نحن على احر من الجمر، او من الجو العراقي، للتكملة). وابدى علي الجيزاني تعاطفه مع المصاعب التي واجهها رئيس التحرير بالقول(كان الله في عونك .. دوائر متعبة ومؤلمة بالوقت الحاضر) .

حالة عامة

وجاء تعليق الاكاديمي محمد فلحي كما يأتي(أخي العزيز دكتور أحمد عبد المجيد..رصدت حالة عامة من زاوية تجربة خاصة..لو كانت لدينا إنسانية وكرامة للإنسان لأنجزت معاملة المتقاعد وهو جالس في بيته. .هذه الدائرة كما سمعت نموذج للنظام الإداري الفاسد المتخلف) والرأي بطبيعة الحال لفلحي. ورأت ندى شوكت ان( اصعب معاملة في دوائر الدولة هي معاملة التقاعد) ووصفتها بأنها(رحلة عذاب حقيقية).ولإلهام جنيد الفهد نقرأ التعليق الآتي (ان شاء الله سهلة .. واقع متعب .. وتبقى تجربة فيها درس وعبرة أليمة لا تنسى ..)وكتبت رنيم السعيد(احسنت النشر تسلم الايدي).ولعبرة الزمان نقرأ ما يأتي:( اتعس دائرتين هما التقاعد ودائرة رعاية القاصرين).وفضّل شاكر عبد موسى الساعدي ان يكون تعليقه كما يأتي(احسنتم القول والتعبير تحياتي لكم).وكتب كريم راضي العماري(رائع دكتور حفظك الله وكثر من امثالك).ولأمين جياد نقرأ ( بوركت استاذ احمد عبد المجيد .. دمت راقي الحرف والعنوان).

إستلامات لا إستعلامات

وكتب منهل الهاشمي(سلمت الايدي التحقيق الاستقصائي هذا ـ وبدون مجاملة ـ مكتوب بأستاذية وحرفية كبيرة. حين رأيت طول الموضوع ، صراحة استصعبت قراءته لكوني غير معتاد على القراءة الالكترونية ابدا لكني ما ان بدأت به حتى وجدتني التهمه التهاما كونه مكتوبًا بأسلوب قصصي ممتع وجذاب ويثير الفضول. فعلا والله مراجعة دائرة التقاعد العامة ترى فيها العجب .. والصيام في رجب !! اقول هذا عن تجربة كوني اراجعها كل نهاية عام برفقة شقيقتي التي تأخذ الراتب التقاعد لوالدي رحمه الله الذي خدم الدولة محاميًا لما يقرب من 40 عاما وراتبه التقاعدي 600 الف دينار كل شهرين !! بعد حجبه عنها حتى يتم التأكد من عدم زواجها ليطلق لها ثانية. وحقا هناك ستشاهد ما لاعين رأت .. ولا اذن سمعت .. ولا خطر على بال بشر !! هناك فقط ستعرف كيف تستباح وتنتهك انسانية الانسان.. معاقين.. عجائز.. عاجزون.. وشيبةً.. كل اولئك مطلوب منهم رشىً لتمشية معاملاتهم عملاً بشعار :ادفع بالتي هي احسن !! والاجمل من كل ذلك حالما تطيء قدمك ارض (الاستلامات !) آسف اقصد الاستعلامات المباركة لأي دائرة لترويج معاملة ما ـ كما حصل معي ـ سيهمس بأذنك موظف الاستلامات .. عفوا الاستعلامات غامزا بعينه : (تريدها عالسريع .. لو شلعان كَلب) !!… وأمّا نعيمة .. نعمين .. خلّي عليوة يكلمني !!!.

حساب البرزخ

وتساءل ابو خالد العامري (اهو هذا حساب البرزخ..أم شباك تذاكر الفقراء.كيف ? تمطر.دما تلك السماء..ساعدك الله). ويبدو ان قراءة التحقيق ادخلت شيئًا من الخوف في قلب صالح خلفاوي، فكتب ( اقلقتني أستاذ احمد عبد المجيد وانا مقبل على التقاعد ووضعي الصحي حرج). وآثر حسن الفتلاوي أن يعمل (تاك) لصديقه أبو عابد الفتلاوي لكي يشعره بالموضوع فيقرأه والله أعلم ما القصد من ذلك… وابدى فائق عبد الشهابي تعاطفه مع رئيس التحرير لتجشمه كل ذلك العناء في انجاز معاملته فكتب( الله يساعدكم على هذه الرحلة الطويلة.. وبهذه المناسبة عينت مديرا عاما للتقاعد سنة 1975 وعند تسلمي لعملي وجدت ان شهوراً عديدة تمضي بل سنوات حتى يتسلم المراجع راتبه التقاعدي وحسبتها فرأيت ان المعاملة تمر بـ72 مرحلة حتى يتسلم المتقاعد راتبه التقاعدي فأجتمعت بالموظفين المسؤولين عن العملية واختزلت الموضوع الى 18 مرحلة وبعد ذلك اصدرت اوامر بعدم جواز تاخير المعاملة التقاعدية لاكثر من ثلاثة ايام وان يعاقب كل موظفي القسم اذا تأخروا بالانجاز، سواء حضر المراجع ام لم يحضر وبامكانكم التأكد من كلامي من الموظفين السابقين في الدائرة ان بقي منهم احد وتحياتي لكم).

ويبدو ان تعليق الشهابي حرك شيئاً ما في قلب ثامر مراد فخاطبه بالقول (أستاذ فائق كنتم في العصر الذهبي. ..تحياتي…) فرد عليه الشهابي(شكرا لكم على هذا التقييم الذي اعتز به وتحياتي لكم).ثم كتب مراد مخاطبًا رئيس التحرير(الحمد لله انا دفعت 500 الف للمعقب وجاءت الهوية الى البيت وتخلصت من رحلة العذاب…استاذ لو دافع ومرتاح مو احسن من هاي البهذلة…وارجو ان لاتذكر موضوع الفساد…هههههههههه) .وكتب Salah Sh): احلى وأرقى استقصاء .. والف تحية لاستاذنا واخينا الكبير الدكتور احمد عبد المجيد المحترم متمنين له لدائم ان شاء الله) ثم خاطب رئيس التحرير بالقول( الله يوفقك وجعل الله كل ذلك في ميزان حسناتك ان شاء الله) .

وجاء تعليق عبد اللطيف الموسوي كما يأتي :(اللافت للإنتباه ان هذا التحقيق الاستقصائي كان منصفاً للغاية فقد أظهر متاعب الموظفين والمراجعين في آن . وما احوجنا اليوم الى هذه الموضوعية والمهنية..والحق يقال انه رغم المنغصات التي لا تزال موجودة في دائرة التقاعد، الا ان الامر اختلف كثيرا عما كان عليه قبل سنوات..ولكننا نطمح الى الاكثر رحمة بالمواطن الذي لا حول له ولا قوة).