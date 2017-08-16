رجال البطولة وصنّاع النصر – خالد عبد الكريم

هو الفارس النبيل والمقاتل الشجاع وهو العقل المدبر الذي رسم وخطط وشارك في سحقِ داعش الكفر البائد ،وهو القائد العسكري المحنك الذي أعاد للعراق والعراقيين هيبتهم في أصعب الظروف، بشجاعتهِ وحنكتهِ وعقليتهِ وغيرتهِ وأمانتهِ رسم خارطة النصر العراقي من جديد إنه القائد الرمز وصانع الإنتصارات العظيمة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الذي رسم ملامح النصر بخطوات ثابتة وبدقة وحرفية عالية يحسدهُ عليها جُل قيادات الجيوش في العالم بأسرهِ ، فلم يصمد امام يدهِ أي معتدى إلا وسحقهُ بساعات قليلة وأيام معدودة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة وصعوبة الأجواء في ساحات المعارك التي خاضها لكنه حقق الإنتصار تلو الآخر في ميادين الشرف ضد شراذم الأرض وخوارج العصر داعش الكفر .

فلم يسمح بتحقيق مقولة الجنرالات الأمريكية والعالمية حينما صرح بعضهم متيقناً بأن داعش سوف تستمر إلى ما لا يقل عن ثلاثين عاماً ! في أرض العراق. ولكنه سحق كل تلك الأفواه وتغلب على كل تلك العقول وسارع برسم خطة النصر حتى وصل إلى الحدباء ورفع راية النصر وكلمة الله وأكبر خفاقة في سماء الوطن.

ولد الفريق الركن “عبد الوهاب عبدالزهرة زبون الساعدي” في مدينة العمارة جنوب العراق، ثم إنتقل إلى العاصمة العراقية بغداد ليسكن في مدينة الصدر, و أكمل دراستهِ الأولية والثانوية فيها.

وبعدها درس في جامعة الموصل كلية التربية قسم الفيزياء.

ثم دخل الكلية العسكرية العراقية الأولى الدورة رقم 69 وتخرج برتبة ملازم .

وخدم في وحدات القوات الخاصة العراقية .

ثم دخل كلية القيادة وبعدها الأركان دورة 61 برتبة نقيب وهو من بين العشرة الأوائل على دورتهِ وتخرج برتبة رائد ركن من كلية الأركان بتقدير عال ومُنح شهادة الماجستير في العلوم العسكرية .

ثم إلتحق بالكلية الحربية برتبة عقيد ركن . وفي عام 2000 أشغلَ منصب أستاذ محاضر في كلية الأركان لكونهِ من المتفوقين . وتخرج على يديهِ العديد من الضباط العراقيين والعرب .

عُين في جهازِ مكافحة الإرهاب وأصبح رئيس أركان قوات مكافحة الإرهاب .

وهي من أهم الأجهزة الأمنية في العراق حالياً .

من أهم

العمليات العسكرية التي قادها القائد الفذ وصانع الإنتصارات الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي

مدينة بروانة

< أولاً تحرير مدينة الرمادي : عند سقوط محافظة الرمادي بيد داعش كُلِفَ الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي بقيادة أفواج الفرقة الذهبية, وألوية الرد السريع, وفوج الشهيد اللواء فيصل الزاملي في الأنبار . وأسهم في تحرير مدينة بروانة، ومناطق جنوب الرمادي، وحرر منطقة ألبو طعمه، والمحزم ، والمزرعة، والمالحة.

< ثانياً تحرير مدينة بيجي : بعد إصدار أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتعينهِ قائداً لعمليات صلاح الدين بدلاً من الفريق “علي الفريجي” فدخل الفريق الساعدي مركز مدينة بيــــــجي وحرر قرية ألبو جواري، ودخل مصفى بيجي وفك الحصار عنه بعد خمسة أشهر من الحصار الخانق .

وشاء القدر أن يتعرض البطل الساعدي للإصابة في معارك بيجي ورقد في المشفى إلى أن تماثل للشفاء ثم عاد ليكمل مسيرتهُ الخالدة في تطهير أرض الوطن.

تحرير تكريت

< ثالثاً تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين : بعد شفائهِ من الإصابة إنطلق الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي ليقود قوات الفرقة الذهبية، والقوات المتجحفلة معها حينها قام البطل بخلعِ رتبتهِ العسكرية وأقسم بأن لا يرتديها مجدداً حتى تحرير مدينة تكريت!

وحرر حي القادسية ،وفك الحصار عن جامعة تكريت، وحرر تقاطع الديوم ،وحي الديوم ليدخل مدينة تكريت من الغرب والشمال ويدخل بعدها مركز المدينة والقصور الرئاسية رافعاً راية النصر ويُعلن تحرير تكريت بالكامل . وقد حررت قواتهِ ثلث محافظة صلاح الدين ، وخلال تحرير محافظة صلاح الدين لم ير البطل عائــــــــــلتهِ لمدة11 شهراً !.

وقد أوفى بقسمهِ وعاد ليرتدي رتبتهِ العسكرية من جديد بعد سحقهِ لمجرمي داعش الكفر في مدينة تكريت.

< رابعاً تحرير مدينة الفلوجة : أصدر القائد العام للقوات المسلحة أمراً بتكليف الفريق الساعدي لقيادة المعركة الحاسمة في مدينة الفلوجة وهي من أهم وأخطر معاقل داعش الكفر البائد، حيث إجتمعت قطعات الجيش والشرطة الإتحادية، والفرقة الذهبية تحت أمرتهِ، ولقد تنبأ القادة الأجانب بأن المعركة سوف تستغرق على الأقل سبعة شهور! لكن الأسد العراقي أذهلهم وصرحَ بأنه لا يحتاج سوى شهرين فقط لإنهاء عملية التحرير! وكانت من أنجح المعارك من حيث الحفاظ على البنى التحتية والمساكن وأرواح المقاتلين. وكانت معركة الفلوجة هي معركة الصدمة والمفاجأة لكل العالم من حيث الدقة والسرعة وكيفية وضع خطط عسكرية ناجعة قسمت ظهر العدو الغاشم والجبان .

< خامساً تحرير مدينة الموصل : قاد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي المحور الشرقي لمدينة الموصل، فوضع خططهُ العسكرية وفاجأ داعش بالخطط العسكرية وإنتخابهِ الأهداف المهمة وإنقض بطريقة مُذهلة فحرر حي كوكجلي ، وحي السماح ، وحي الانتصار ،وحي المحاربين ، والقادسية الاولى والثانية ،وحي النور، والمشراق ،وشقق الكرامة وعدن ،وحي الميثاق ، وحي الحدباء ، والاربجية ، وحي الزهور ، والمصارف، والبريد والمثنى، والرفاق، والصديق ، والبلديات والكندي ، والكفاءات الأولى والثانية ، وكذلك حرر جامعة الموصل ، والمجموعة الثقافية ، وحي الشرطة ، والمهندسين، وحي الزراعي ونركال وحرر جامع الموصل الكبير ورفع العلم العــــــراقي فوق كل هذه المناطق .

حتى أطلقت عليهِ إحدى الصحف الأمريكية تسمية: روميل الجديد في الإشارة منها لثعلب الصحراء القائد الألماني إرفين روميل لما يمتاز بهِ الساعدي من خطط عسكرية باهرة قادرة على صعق العدو بأسرع وقت ممكن خالفت كل توقعات القادة العسكريين في العالم .

تعرض الساعدي لمحاولة إغتيال فاشلة من قبل فريق لقناصي داعش في أحياء الموصل ولم يصاب بأي أذى والحمدلله.

ارواح مدنيين

ومن الجدير بالذكر إن القائد البطل الفريق عبد الوهاب الساعدي لم يخسر أي معركة خاضها من معارك التحرير ؛ وقاد جميع المعارك بأقل الخسائر وكانت توجيهاتهِ وحرصهِ الدائم على المحافظة على وأرواح المدنيين وممتلكاتهم وعلى البنى التحتية.

وبالرغم من كل ما يجري في الساحة السياسية واصل القائد العسكري البطل قتال البطولي و لم يستمع إلى آراء ومقترحات السياسيين في إدارتهِ للمعركة وهذا ما يميزهُ دائماً وأثبتهُ في الميدان.

فكان يدير المعارك بمهنية عالية وكنتُ ولازلت أنا كمتابع لهذا الرجل الشجاع منبهراً من أسلوبهِ البطولي حيث يعمل على تفقد قطعاتهِ وهو يسير في أرض المعركة دون أن يرتدي الدرع العسكري والخوذة الواقية ولم يكن مدججاً بالسلاح!.

بل كان مبتسماً دائماً ومتواضعا ويبعث برسالة نبيلة لمقاتليهِ بأنهم هم سلاحهِ الأول وهم درعهِ الحصين .

فهذه السمات نادراً ما تجتمع في رجل واحد وقائد عظيم دخل قلوب جنودهِ وقلوب كل العراقيين وتغلب على جل جنرالات العالم في أصعب الحروب وأكثرها تعقيداً وهي “حرب الشوارع” ليطهر أرض الوطن ويحقق النصر العظيم ، سوف يفخر بكَ أبناء العراق وسوف يبقى الفريق عبدالوهاب الساعدي رمزاً لنصر العراق على مر العصور القادمة.

في الختام أتمنى أن يجمعني القدر ولو صدفةً بهذا القائد العظيم الذي اكن له الكثير من الإحترام والحب والتقدير. داعياً المولى عز وجل أن يحفظهُ ذخراً للعراق وأن ينصرنا دائماً بهِ وبأمثالهِ من رجالنا الأبطال آمين يارب العالمين.