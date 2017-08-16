رجل الذهب في البيت الأبيض – بان الخفاجي

في صباح يوم الاربعاء المصادف 2017/1/18 وقف الرئيس الأسود امام البيت الابيض لأخر مرة ليقلي اخر خطاب أسبوعي له خلال مدة حكمه التي امتدت ثماني سنوات منذ توليه حكم الرئاسة للولايات المتحدة عام 2008

)باراك حسين اوباما) الذي يعد صاحب الشعبية الكبيرة والسابقة من نوعها في المجتمع الامريكي والذي شكل انتخابه كرئيس للولايات المتحدة نقلة في تاريخ حكام أمريكا وتحديا كبيرا للأعراف العرقية لدى الغرب (خاصة امريكا) كونه الرئيس الاول والوحيد الذي ينحدر من عائلة أفريقية لا علاقة لها بالعملية السياسية ،والذي بدأ حملته الأنتخابية متبنيا قيم ربما لو طبقت على أرض الواقع لغيرت نظرة العالم عن الغرب ولا سيما امريكا ، فقد وعد ببداية جديدة مع العالم وبسياسة اكثر وضوحا تتجلى بتطبيق كل مفاهيم الديمقراطية المعاصرة و وعد أيضا بتصحيح أخطاء أمريكا السياسية وسحب قواتها من الدول التي تحت سيطرتها ،اما خطاباته وحواراته بسيطة وموازية لمفهوم السلام بين الأمم فقد وضع مشاريع وخططا ستراتيجية من اجل انقاذ العالم من حفرة الأرهاب والانتقال به الى سطح الامان وأيضا تضمنت مشاريعه الارتقاء بالوضع الاقتصادي لأمريكا وحلفائها ووضع خطط من شأنها رفع مستوى الدخل الاقتصادي لبلده ،وما يخص العرب والمسلمين او الشرق الاوسط بمصطلح أكثر عمومية فهو ذاك الباسل النبيل الذي خط برقية السلام للوطن العربي فباتت كل شعوب العالم تعول على وعوده في الخلاص من الارهاب المحدق وترى فيه المنقذ! وما ان تقلد الرئيس الرابع والأربعون (أوباما) منصب الحكم للولايات المتحدة حتى ذابت تماثيل وعوده الشمعية التي لم تصمد أمام سخونة الأحداث على ارض الواقع .فقد بدا الفشل واضحا في اطارات العمليات السياسية مع دول العالم وفشل اكبر في المحافظة على الأمن والسلام العالمي حتى باتت كل دولة مهددة بالهجمات الارهابية، ولم يتغير من سياسة امريكا المشوهة تجاه العالم شيئ يذكر.اما مايخص توأم السياسة (الأقتصاد) فهنا الانتكاسة الكبرى فقد حلت اللعنة على كبيرات الدول الليبرالية (الأستعمارية) في منظوماتها الاقتصادية وشهد العالم ازمة اقتصادية حادة والتي كان من مسبباتها الميزانيات الضخمة الموضوعة للحروب وتصنيع الاسلحة الثقيلة الفتاكة وتهيئة وتمويل الجماعات الارهابية المتطرفة بالعدة والسلاح .الازمة التي خيمت على العالم اجمعه وحتى امريكا ذاتها فكثرت فيها البطالة وباتت شريحة كبيرة من المجتمع الامريكي قريبة من خط الفقر.

ثورة جماهيرية

والأزمة ذاتها التي عصفت بدول الوطن العربي والتي ترتب على أثارها ثورة جماهيرية غاضبة متسلسلة تحت مسمى (الربيع العربي) اسقطت انظمة وحكاما انقدحت شـــــرارتها في 2010/12/17 في تونس عندما انتحر شاب تونسي حرقا احجاجا على الوضع المعيشي المتردي في البلد أعقب ذلك ثورة جماهيرية غاضبة منددة بحكم (ابن علي) كان نتاجها سقوط حكومته لتنتقل الشرارة الى مصر والأطاحة بنظام (مبارك) ومن ثم الى ليبيا لتتمكن من حكم (القذافي) وبعدها الى اليمن الحزين وعزل حاكمها (عبدالله صالح) لتتأجج بعدها الحرب الأهلية الطائفية في سوريا ولتعود بعدها مرة ثانية الى اليمن الحزين بـ(عاصفة الحزم )العدوانية بينما وفي اثناء ذلك انتقلت عدوى الحرب الاهلية الى ليبيا ليختتم الربيع العربي بثمره الاسود (داعش)!داعش الوليدة لعلاقة مشبوهة بين الشرق والغرب،تلك الحركة التكفيرية المتطرفة المتبناة من قبل امريكا ودول عربية بالخفاء والتي يحاربها العراق نيابة عن العالم اوهمونا وأقنعونا!

وها هو (أوباما) بعد فترة ولايتين متتاليتين يقف على اطلال وعوده التي ماتت فور ولادة حكومته وتوليه منصب الزعامة لامريكا ليقول انه اكبر خطأ أرتكبته امريكا كان احتلال العراق عام 2003!!

ليتبت أنه شأنه شأن سابقه (جورج بوش) عندما قال في نهاية حكمة ‘اتضح ان العراق لا يملك اسلحة دمار شامل ‘ تلك الحجة التي دخلوا بها الى بغداد.فلم يختلف (اوباما) عن غيره من حكام امريكا الذين اعتبروا العراق مغارة (علي بابا) الأسطورية اغتنموا منها النفائس وسلموها الى من حان دوره ليكمل المسيرة رئيس البيت الابيض الجديد(دونالد ترامب) رجل الاعمال صانع الثروات وصاحب الشعبية القليلة في المجتمع الأمريكي المليونير الذي قدم الى العملية السياسية دخيلا غير مرحب به ،لم يدعمه احد من السياسيين ولم ينل رضاهم بسبب تصريحاته الغريبة وعدم تقديمه خطة سياسية واضحة وافتقاده للخبراء الضليعيين في العلاقات السياسية الخارجية اضافة الى نيته في الغاء حلف الشمال الأطلسي (الناتو) الذي قال عنه انه ‘عفا عليه الزمن’ وتوعده لليابان والصين وكوريا الشمالية وتصريحاته بشأن الاتحاد الاوربي الذي ‘لا يعيره اي اهمية’ على حد قوله وترحيبه بقرار بريطانيا لأنسحابها من ذلك الاتحاد وايضا انتقاداته المتواصلة واستهجانه لقرارات الاتحاد بشأن وقف عمليات الاستيطان التوسعية للكيان الأسرائيلي في فلسطين وايضا مقاطعته لروسيا، كل تلك الاسباب جعلت معظم الدول نافرة من سيد البيت الابيض الجديد

اما في الشرق الاوسط فقد وعد ترامب (ايران) بالرد والمحاربة ان لم توقف مشروعها النووي وتحد من تدخلاتها في عمق العمليات السياسية داخل العراق .وبشان العرب وبلادهم فقد وعد بالقضاء على الارهاب الاسلامي المتطرف ولعل اولى خطواته بهذا الصدد أستبعاد السعودية ووصفه لها بأنها (كالبقرة الحلوب ماإن جف ضرعها عقروها) الأمر الذي ربما جعل المملكة تسعى على أيديها قبل ارجلها لعرقلة حملته الانتخابية والحيلولة دون فوزه في الانتخابات وذلك بصرف مليارات الدولارات على الحملة الانتخابية للمرشحة الدستورية المنافسة لترامب (هيلاري كلينتون)،لكنه اليوم رئيس الولايات المتحدة الذي يحمل بحقيبته الدوبلوماسية للشعب الامريكي الدولارات بدل الاوراق السياسية حسب خطابه خلال تنصيبه حاكما رسميا للبلاد يوم الجمعة المصادف 2017/1/20 فقد وعد ناخبيه أن من اليوم فصاعدا سيكون شعاره (امريكا اولا) وبأنه سينقل الحكم من واشطن الى الشعب وبأنه سيعمل على لم اطياف الشعب الامريكي وحمايتهم واوضح ان أصواتهم لم تذهب سدى وحث على الدفاع عن جميع الاديان واذابة الفوارق الطائفية والعرقية بين طبقات المجتمع وبأنه يتطلع مع شعبه الى تغيير احلامهم وطموحاتهم بما يتناسب مع سيادة امريكا،وبأنه سيؤمن حدود ولايته مع دول الجوار .

ملف اقتصادي

وإن أولى خطواته القادمة ستذهب الى ملفات الاقتصاد لا السياسة حيث تحدث ولادة عصر جديد لن ينساه احد يتم فيه تغيير مستقبل امريكا في مجالات الصناعة والاقتصاد.

ولعلنا لو ربطنا مابين حوارات ترامب نجد انه ينوي معالجة الأزمة الأقتصادية لأمركته بثروات الدول المسيطر عليها من قبل امريكا كالعراق مثلا!!

فقد صرح ترامب قبل فوزه بالانتخابات بأنه أعد خطة فيما يتعلق بنفط العراق وهي (الابقاء على عدد من الجنود الأمريكيين داخل العراق بحجة الدعم العسكري الاستشاري وجعلهم يتمركزون في المناطق التي توجد فيها الآبار النفطية فيتم بذلك سهولة السيطرة على صادرات النفط وسحبه من الاراضي العراقية)

هذا التصريح يجعلنا نتكهن الاحداث الصاعقة القادمة على العراق والتي تتبلور فكرتها بأشغال العراق بالفتن الفتاكة للمجتمعات كالطائفية والديمقراطية المغلوطة ودهاليز السياسة الشائكة وأغراقه في بحر من الصراعات الداخلية والاقتتال السياسي الدموي وجعله لربما ساحة قتال تحارب فيها امريكا اعدائها كأيران مثلا فتكون (حرب بين فارس وراعي البقر خلف نخيل العراق !).

عملية استئصال

فالعراق الآن يمر بالمراحل الاخيرة من عملية استئصال جذور داعش والجميع يترقب التحديات مابعد هذه المرحلة العصيبة والتي لم يعرف العالم بأكمله وعلى مدى التاريخ بطوله وعرضه مثل هذه التحديات سوى في العراق وحده، لتعود امريكا بعدها ومؤيدوها من بلدان العالم لتنجب تطرفا وأرهابا جديدا وترمي به على اعتاب بوابة العراق ليأكل من لحم أبنائه وينمو ويكبر ويترعرع على ارضه فيغدو بارا بوالدته امريكا يهديها نفائس العراق!

هذه هي حقيقة الواقع المفروض علينا شئنا أم أبينا والناتجة عن تنازع الاطراف السياسية داخل العراق وتسطح افكارها التي ينتهجها معظم تلك الاطراف وفشلها في وضع حلول واقعية جادة من اجل أنقاذ العراق من الهاوية واتباع بعض منهم لأجندات خارجية تعود عليهم وعلى تلك الاجندة بالنفع وعلى العراق وابنائه بالضرر فقط