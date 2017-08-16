عراقيات

التعليم الهابط – ماجد الكعبي

يبدو هذا العنوان للتعليم الحالي في بلدنا هو التوصيف الملائم بعد كل هذا التدني في نسب النجاح في مدارسنا بمختلف مراحلها الدراسية ، المتوسطة ، الإعدادية، ومن ثم الجامعية، فبعد هذه السنين الطويلة التي مرت على التغيير الأمريكي عام 2003 لم تستطع وزارة التربية أن تنهض بمهماتها التربوية والتعليمية بشكل سليم وناجح ، وكل ذرائع فشل وزارة التربية تُلقى على شماعة الأحداث التي مرَّ بها البلد، وكأن قطاع التعليم وحده تقع عليه وحده الأحداث ونتائجها .. ورغم كل( الترقيعات ) التي أجرتها وزارة التربية على المناهج وأساليب التعليم فإنها لم تستطع أن ترتفع بنسب النجاح التي تشير إلى التدني المُخجل في نسب النجاح.. ولا نلقي اللوم على عاتق احد ، فأسباب التعثر عديدة أهمها تولي قيادة وزارة التربية من قبل وزراء ليس لهم في شأن التربية قافلة، فهم ليسوا من رجال التعليم الممارسين الذين حرقوا مراحل العمر في ممارسة المهنة ، بل هم سياسيون دفعت بهم أحزابهم إلى تولي مسؤولية وزارة التربية ، ومثلهم مدراء عامون للتربية في المحافظات لم يمارسوا التعليم يوما واحداً !!

ومن أسباب تدني المستوى التعليمي في العراق تدني المناهج الدراسية الذي لايدل سوى على التخبط من قبل هيئات غير ممارسة للتأليف التربوي والتعليمي بل هي هيئات لها مزاج سياسي معين تعمل بموجبه ..

وشر البلية أن الوزارة لم تستطع أن تضع ضوابط صارمة لمنع تسرب التلاميذ والطلبة من مدارسهم ولعل السبب يكمن في المردود المالي الذي يحصل عليه الدارس وخاصة مردود المعلم الذي ظلمه من شرعوا قانون التقاعد وميزوا فيه بين متقاعد قديم ومتقاعد جديد بعد الاحتلال ، ولهذا هجر الطلاب مدارسهم بعدما وجدوا آباءهم يتضورون جوعاً بعدما أفنوا زهرة أعمارهم بالطباشير .!!

هذا غيض من فيض يشير إلى كارثة هبوط مستمر يهدد المستوى الثقافي لبلد عريق في أنظمته التعليمية التي يجهلها أغلب القائمين الحاليين على شؤون التربية والتعليم في بلدي العراق !! فهل نصحو أم نظل في غفوتنا سادرين ؟!