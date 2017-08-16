مغامرة شباب – ظافر قاسم آل نوفة

لم يتخلف شاب من المرور بالتجارب العاطفية سواء مع بنت الجيران أو الحي أو المدينة والقسم الأخر تجاوزت مغامراتهم لتحل رحالها في الجامعة أو مكان مزاولة العمل لان هذه الفترة تعتبر بركانا من العواطف الجارفة والبعض لم يتوج هذه المغامرة بالاقتران لظروف خارجة عن إرادته والبعض كتب لهم صياغة بيته الذهبي وأينع ثمرة هذا البيت بفلذات الأكباد .وبعض الشباب كانت لهم مغامرات عاطفية عدة وكنت من هذا الشباب المتعدد المغامرات حيث كنت متمردا على الاستقرار العاطفي ورافضا لقيوده إذ كانت لي في كل فترة مغامرة وضعت في سجلي العاطفي بصمة لا يمكن محوها منه مهما بعد الزمان .أعجبت كثيرا بتلك السمراء الممشوقة القوام صاحبة الثغر الجميل كانت غنية العواطف لمن يعشقها لكنها مكبلة بالقيود من ذويها فلم تلهمني شيئا من تلك الثروة العاطفية ولم يكتب لنا الاستمرار في ذلك العشق بسبب تلك القيود،وفي خضم ذلك الفراغ سحرتني فتاة بعقدها المتلالا حول عنقها والتي جمعت جواهره ويا قوتاته من تلك الأمواج المتلاطمة من اهوارها المترامية الإطراف وكسابقها لم يكتب لها الاستمرار لتبقي حنينها وحبها في ثنايا القلب المتكسر ،وفي ترحلي الذي اعشقه وفي تبادل النظرات سلبت نظراتي وأسرت قلبي فتاة كسبت نور وجهها من أنوار الكرار المتصاعدة في السماء وولده الذي لا يبعد عنه سوى مترات بالنسبة لقياس العشق والعشاق ، ومستمرا في ترحلي نحو الغرب والذي تجاوزت بذلك ابن بطوطة وربما ابن ماجلان وبعد اخذ قسطا من الراحة واستجماع قواي فوجئت بفتاة ارتسمت العفة على محياها رغم مشقة الزمان وويلاته لتكون لي ونيسة الترحال في تلك البيداء الكبرى لتكن خاتمتها كالسراب للناظرين وكالوشم بالنسبة للعاشقين ، وسر ناظري بفتاة مزجت فيها عبق الماضي وروح الإيمان وأديم الحاضر وأمل المستقبل وقد علقت في أعلى صدرها ملوية المعتصم فازداد شغفي وولعي بها وما زال لها في القلب مكان، وبعد هذه المغامرات بدأت تظهر علامات إدمان العشق والغرام علي فلم استطع النوم ليلا لان جعبتي من العشق أصبحت فارغة فاستهويت صعود وتسلق الجبال للانزواء بعيدا وإعطاء نفسي جرعات معالجة هذا الإدمان وبينما إنا على هذا الحال وإذا بفتاة هوليريا المولد شموخ الجبال شموخها قد أعادت لي داء الإدمان من جديد ونسفت نصائح الأطباء نسفا وكمثلها لم يكن سوى الذكريات والأثر في القلب ، وعدت بترحالي إلى مكان انطلاقي وإذا بفتاة جالسة على إحدى ضفتي نهر ديالى محمرة الخدين أو قد يميل إلى برتقالي اللون استمدت من هذا النهر غذاءها واسمها ومن أشجار الحمضيات لونها ونظارتها فتعلق القلب بها ، وعند خلودي إلى بعض السويعات في بيت أجدادي القديم تفاجأت في فتاة من أقاربي قد اكتمل عودها ونضجت أنوثتها وصارحتها بعشقي لها فاقترنت بها ومازالت تفيض علي من حبها ليومنا هذا . قد يسال احدهم أني نسيت ذكر تلك الفتاة المتبغددة في مشيتها وفي كلامها ا واني لم اعشقها أو تكون لي تجربة معها لكني تعمدت في ذلك لان من عشقتها كانت بلسم الروح واليوم أصبحت رثة المظهر لا تسر الناظرين. وعند حصر مغامراتي الشبابية في دفتر ذكرياتي وجدتها ثماني عشرة مغامرة .