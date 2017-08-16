الدستور والقانون يرفضان المحاصصة – طارق حرب

15/8/2017 ومازالت لجنة الخبراء التي شكلها البرلمان لتدقيق اسماء المرشحين لمنصب عضو في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واذا كانت المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحدد عدد اعضاء المفوضين في مجلس مفوضية الانتخابات بالعدد تسعة فأن هنالك دعوات لزيادة عدد المفوضين من تسعة الى احد عشر او اثنى عشر عضوا باضافة عضوين او ثلاثة اعضاء على اساس القومية او الدين باضافة اعضاء يمثلون المكون التركماني والمكون المسيحي ومكون الكرد الفيليين وهذه المطالبات مع جُل الاحترام لهذه المكونات والتقدير يبتعد عن احكام الدستور ذلك ان المادة 102 التي اوردت مفوضية في الفصل الرابع من الدستور وعنوانه الهيئات المستقلة وعنونت الفصل بالاستقلالية يوجب ان تكون مفوضية الانتخابات بعيدة عن المحاصصة الطائفية باعتماد الطائفة للوصول الى مجلس المفوضين ولقد اكد الدستور على استقلالية المفوضية في نص المادة المذكورة عندما قررت بأنه تُعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الهيئات المستقلة وهذا يعني ان الدستور لم يكتف بالاستقلالية في عنوان الفصل وانما عاد فأوردها في المادة 102 من الدستور كذلك فأن اعتماد الطائفية هذا يخالف مبدأ المساواة ودون التمييز بسبب القومية او الدين او المذهب الوارد بالمادة 14 من الدستور ويخالف ايضا المادة 16 من الدستور والتي قررت تكافؤ الفرص وكفالة الدولة له يؤكد ذلك ان المادة 49 من الدستور اشترط مراعاة تمثيل المكونات في مجلس النواب فقط ولم يقرر الدستور مراعاة المكونات في جميع احكام الدستور الاخرى بما فهيا احكام الهيئات المستقلة الواردة في الفصل الرابع من الدستور وكذلك لم يقرر هذه المراعاة في مفوضية الانتخابات حيث لم يذكر المراعاة في المادة 102 من الدستور كذلك فأن المادة الرابعة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والتي حددت شروط عضو مجلس مفوضية الانتخابات اشترطت في عضو المفوضية الاستقلالية وهو وان ذكر الاستقلالية السياسية لكن ذلك يشمل الاستقلالية في جميع ما يخرج عضو المفوضية عن الاستقلالية المطلوبة واولها عدم التعيين بهذا المنصب على اساس القومية والدين.

فقانون المفوضية والدستور لا توجد فيه اشارة الى الطائفية القومية والدينية اي لا يوجد مانع حتى لو كان جميع اعضاء مجلس المفوضية من دين واحد كأن يكون جميعهم مسيحيين او تركمان او اكراد طالما توفرت فيهم الشروط المقررة دستوريا وقانونيا واول الشروط الاستقلالية لذا فأن الرجاء هو ابعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن المحاصصة الطائفية.