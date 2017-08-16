للعراق – شامل حمد الله

1- ازدادت اخبار النزاهة والمشكوك بنزاهتهم هذه الايام، يبدو ان العاملين والمكلفين بخدمة عامة قليل منهم من يعف عن الاثراء على حساب المال العام، ووكالات الخبر والمصرحون لها يشبهون نساء المحلة اذا استهدفوا بيتا لتمزيقه حتى قبل ان يقول القضاء كلمته، لكن الاكيد ان ثمة من هو نزيه وهم القلة بمقابل الكثرة المستعدة لبيع اي شيء في سبيل المتعة.

2- نحن البلد ذو الاكثرين، خريجون وعاطلون، متدينون ولصوص، متعسكرون وهاربون من الجيش، محللون ومحرمون، بعثيون ومفصولون سياسيا!

3- مافيا عراقية تستبدل الممولين العرب بين مدة واخرى، فداخل كل حركة دينية مكتب تجاري يضخ البكاء على ال البيت ليضيع النشاط التجاري وخير واقرب مثال العلاقة اللطيفة في البصرة بين اشقاء العقيدة بلبنان مع وال من ولاة البصرة من ضمن لطفها بالمعارضين السابقين ان مستشارا يعالج اسنانه ببيروت من ضمن فاتورة سرقات الضيف في البلاد.