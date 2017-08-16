كلام * كلام

الإستثمار الثقافي – فيصل جاسم العايش

كل المحللين الاقتصاديين يؤكدون ضرورة البحث عن مستثمرين لبناء البلد سواء من الخارج ام من الداخل والتعاقد معهم على اعادة البنية الهيكلية للمنشأة والمعامل والاحياء السكنية وبناء المتاجر الكبرى والاستثمار في مجالات الطاقة وسواها من الخدمات الاخرى ، ونحن نعرف ان المستثمر اياً كان داخلياً او خارجياً له شروطه في تحقيق الأمن لمهندسيه وعماله وآلياته فضلاً عن هامش الربح الاقتصادي الذي يوفره العقد له ، ولكن ذلك لايمكن ان يتم في ظل الفوضى العارمة الضاربة أطنابها في كل مفاصل الدولة صغيرها وكبيرها ، حيث ينأى المستثمر براس ماله خاصة ونحن نعرف أن رأس المال جبان كما يقول الاقتصاديون. وكل المحللين الاقتصاديين يتحدثون عن حاجات البلد الى التنمية في تلك المجالات ولكن احداً منهم لم يتطرق الى موضوعة الاستثمار الثقافي باعتبار ان الامر يعنينا اكثر من سوانا ، فليست هناك معالم ثقافية الا بضعة دور تراثية تقام فيها أماس وندوات قدر الامكان ، وليست هناك مجمعات ثقافية كدار للاوبرا او مسارح حديثة او دور للسينما او نواد اجتماعية الا ماهو موجود منها منذ عشرات السنين ولم يكلف احد من الخيرين وذوي اليسار في بناء مشاغل للرسم والنحت بدلاً من اماكن العبادة التي منها العشرات والعشرات تتوزع على الاحياء السكنية ، ناهيك عن مستشفانا ومجمعات صحية لعلاج المرضى او دوراً للايتام والعجزة وكبار السن ممن لامعيل لهم . الاستثمار الثقافي واجهة حضارية ولتتذكر متحف الشمع في لندن وبرج إيفل ومتحف اللوفر في باريس وسوى ذلك العشرات من المعالم الثقافية والحضارية في مدن اوربا كمعالم سياحية تجتذب السواح من كل بقاع الارض بكل ما يشكل ذلك من مردودات مالية وسياحية لهذا البلد او ذاك . هل نحن عاجزون عن فعل ذلك ؟ .

وهل في الامر ما يخدش الذوق ويتعارض مع الموروث الديني ، لا أظن ذلك ، وليس ذلك مما يقع تحت طائلة التعارض مع المحرمات ، فالسياحة والثقافة نشاطان اقتصاديان كبيران لمن يعي الامر وفوائده الاجتماعية والحضارية .