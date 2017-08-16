العمل يطلق دفعة جديدة من رواتب المعين المتفرغ العسكري في النجف

بغداد – داليا احمد

اطلقت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية دفعة جديدة من رواتب المعين المتفرغ العسكري لمحافظة النجف للمستفيدين من العسكريين المشمولين بقانون الهيئة رقم 38 لسنة 2013 وقال رئيس الهيئة اصغر عبد الرزاق الموسوي في بيان تلقته (الزمان) ان (توزيع الدفعة من رواتب المعين المتفرغ العسكري المشمولين في المحافظة بواقع 106 مستفيد . وان التوزيع سيكون لمدة 3 اشهر بدءا من ايار الماضي ولغاية شهر تموز من السنة الحالية وابتداء من يوم الاربعاء بواقع 170 الاف دينار لكل شهر)، واضاف ان (التوزيع سيكون في دائرة الاحتياجات ركن شارع المحافظة من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة 3 ظهرا. وان الية التوزيع للمستفيدين هي نفس الالية السابقة لجميع المحافظات حيث ستكون المراجعة بحضور المعين فقط مع المستمسكات الاربعة والاصلية للطرفين المعين والمعاق ونسخة من التقرير الطبي.

كما اطلقت وزارة العامل والشؤون الاجتماعية الدفعة الرابعة من اعانات شبكة الحماية الاجتماعية قبل عيد الاضحى المبارك.

وقال الوزير محمد شياع السوداني خلال زيارته لمحافظة واسط الاثنين انه (تم اطلاق الدفعة الرابعة من اعانات شبكة الحماية الاجتماعية قبل عيد الاضحى المبارك).

واضاف على هامش افتتاح مبنى دائرة العمل والشؤون الاجتــــــــماعية الجديد في المحــــــــــافظة بحضور أعضاء مجلس النواب والنائب الاول للمحافظ وعــــــــــدد من اعضاء مجلس المحافظة ان (الـــــــوزارة نجحت في نقل صلاحيات المديريات الى الحكومات المحلية في المحافظات، لاجـــــــــل تقديم افضل الخدمات للـــــــشرائح المشمولة بقانون العمل والشؤون الاجتماعية.

مشكلة الفقر

وكذلك قانون 11 لسنة 2014 الذي يعد من اهم انجازات الوزارة للقضاء على مشكلة الفقر التي تشكل تحديا كبيرا للحكومة)، واوضح السوداني أنه (بعد تنفيذ قانون نقل الصلاحيات للمحافظات فالوزارة حريصة على إنجاح هذا التوجه وتبدي المساعدة والتعاون مع الحكومات المحلية لأجل اتمام ذلك).

مشيرا الى ان (هناك جهوداً بذلت في المدة الماضية من قبل هيئة الحماية الاجتماعية وبإسناد من لجنة العمل البرلمانية لحل جزء من مشكلة الفقر والإسهام في انجاز مشروع منح الاعانات المشروطة الذي من المؤمل ان يتم تنفيذه نهاية العام الحالي).وتابع انه (تم انجاز قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، اذ شمل 959 مدنيا وعسكريا في المحافظة صرفت لهم الرواتب الشهرية، ونحن ننتظر زيادة التخصيصات المالية للوزارة ضمن الموازنة المالية المقبلة لكي يتم شمول 676 الف مواطن في عموم المحافظات بقانون الحماية الاجتماعية).

قانون الضمان

واشار السوداني الى ان (الحملة الاعلامية التي شنها البعض على قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص هي حملة خاطئة لا تعرف الجوانب الايجابية للقانون، اذ يهدف القانون الى تفعيل القطاع الخاص من خلال تقليل الفوارق المالية بين الموظف الحكومي والخاص، وكذلك يضمن القانون الاستحقاقات المالية لشهداء الحشد الشعبي والجرحى من القطاع الخاص). وتابع البيان أن (مديرية العمل والشؤون الاجتماعية قد انجزت أعمال تاهيل البناية الجديدة لمجمع دوائر الوزارة في المحافظة بجهود ذاتية، وقد تم شمول 59 ألف مواطن بقانون الرعاية الاجتماعية، وتنتظر شمول 16 ألف مواطن ضمن الدفعات الجديدة).

وجاء في خلاصة قانون الحماية الاجتماعية لسنة 1980 (اذا كان تنظيم الانتاج، المادي والمعنوي، يلقي على كاهل الافراد والجماعات القادرين على العمل مهام محدودة فــــــان المجتمع، الممثل بالدولة ملزم هو ايضا، بالمقابل، برعــــــــاية جميع الفئات وفي مقدمتهم الأسر ذات الدخل الواطئ ومعدومة الدخل، والأطفال، والمعوقون بدنياً وعقلياً ونفسياً، ومساعدتهم في مواكبة المسيرة والاندماج فيها عن طريق تأهيلهم وزجــــهم في العملية الانتاجية واستثمار ما لديهم من طاقات).

بينما ركز قانون الحماية الاجتماعية العراقي رقم 11 لسنة 2014 على (ايضاح أهم أهداف القانون ووضع على رأس هذه الأهداف تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع ثم الهدف الثاني هو المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وثالثاً ضمان وصول مظـــــلة الحماية الاجتماعية إلى جميع الفئات المشمولة بأحكامه وتضم هذه الفئات جميع المواطنين الذين بغير معــــيل وكذلك العاجزين عن العمل لأي سبب وغيرهم من الفئات التي نصّ عليها).