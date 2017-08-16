القوة الجوية تركّز قصفها على مواقع التنظيم تمهيداً لتحرير القضاء

مصدر عسكري لـ (الزمان): لايمكن لأي داعشي إجتياز السيطرات الأمنية في تلعفر

بغداد – محمد الصالحي

نفى مصدر عسكري رفيع وجود اي حالات فساد في السيطرات المحيطة بتلعفر بعد انباء عن تهريب عناصر تنظيم داعش من قبل سيطرات امنية لقاء مبالغ مادية،فيما استهدفت القوة الجوية العراقية مراكز قيادة تنظيم داعش في تلعفر تمهيدا لتحرير المدينة ونفت قيادة العمليات المشتركة انطلاق العمليات البرية لتطهر المدينة.

وقال المصدر لـ(الزمان) امس ان (تلعفر مطوقة بالكامل من وحدات الحشد الشعبي وقيادة العمليات المشتركة ولا توجد اي سيطرة امنية قادرة على تهريب قادة او عناصر داعش). واضاف (القوات المشتركة لا تسمح بخروج اي شخص من تلعفر باتجاه القوات الامنية دون المرور بمراكز التدقيق الامنية ومن ثم ينقل الى مخيمات خاصة لاستقال النازحين تكون ذات حراسة عالية). مبينا ان (تلك الانباء لا صحة لها مطلقا). وكشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي عن عدد الدواعش الموجودين في قضاء تلعفر الذي يسيطر عليه التنظيم، مشيرا الى ان الدواعش بدأوا بالهرب مقابل اموال تدفع لضعفاء النفوس. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد محمد الخضري، في تصريح امس ان (سلاح الجو بدأ معركة تحرير مدينة تلعفر من خلال تنفيذ ضربات جوية على تحصينات تنظيم داعش).وأضاف أن (القوات المشتركة تنتظر اكتمال الضربات الجوية على مواقع داعش لبدء الهجوم البري).وأكد أن (القوات العسكرية جاهزة باتجاه تحرير قضاء الحويجة) مشيرا إلى أن (القوات تمركزت في مواقعها وفق الخطة المرسومة لتحرير كافة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة داعش).من جهته أكد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت، في بيان تلقته (الزمان) امس ان (وحدات من الفرقة الآلية المدرعة وقوات النخبة تتحرك باتجاه تلعفر وتتمركز في مواضعها القتالية استعدادا لمعركة التحرير القادمة).وكانت قوات الحشد الشعبي قد اعلنت عن قرب انطلاق عمليات تحرير مدينة تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى، بمشاركة فصائل الحشد، تزامنا مع بدء استعدادات القوات .وتحاصر قوات الحشد الشعبي التي استعادت عشرات القرى جنوب مدينة تلعفر، التي تسكنها غالبية من التركمان، وكانت آخر المناطق التى سقطت بيد التنظيم .

تحرير تلعفر

فيما نفى المتحدث الرسمي بإسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول انطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر من عصابات داعش. وقال رسول في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القيادة وضعت فكرة العمليات والخطط الخاصة للتحرير). لافتاً الى ان (القطعات المشتركة العراقية بجميع صنوفها ومسمياتها ستشارك في عملية التحرير).وأضاف أن (معركة تحرير تلعفر لم تبدأ بعد، ونحن بانتظار أوامر إعلان ساعة الصفر من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي).وأشار البيان إلى أن (القوات تجري الآن عملية التحضير وهناك أيضا ضربات استنزافية وتجريبية لقدرات تنظيم داعش باستهداف مقرات القيادة والسيطرة وتجمعات ومستودعات الأسلحة ومعامل التفخيخ للتنظيم).وأكد أن (الضربات تنفذ وفق معلومات استخباراتية دقيقة، من خلال القوة الجوية العراقية التي تواصل ضرباتها على التنظيم الإرهابي منذ فترة).يذكر أن بعض وسائل الإعلام قد تناولت خبر انطلاق عمليات تحرير تلعفر، الأمر الذي رفضته قيادة العمليات المشتركة. ويقدر عدد مقاتلي تنظيم داعش في تلعفر بنحو 1000 مسلح، بحسب ما أشار رئيس مجلس قضاء تلعفر محمد عبد القادر لوكالة الأنباء الفرنسية.

اصدار قرار

وقال مصدر امس ان (التنظيم اصدر قرارا مفاجئا بحظر وجود النساء في مقراته داخل تلعفر والغى مفارز التفتيش النسوية التابعة له خاصة القريبة من الاحياء التي تتركز بها قياداته العليا).واضاف أن (داعش منع انتقال اي اسرة من اي حي الى اخر الا بموجب كتاب صادر عن امنية التنظيم). لافتا الى ان (الوضع الداخلي في تلعفر مربك وفوضوي للغاية). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (قوة أمنية مشتركة تمكنت من قتل خمسة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات انتحارية. مبينا أن (اللواء الثالث والعشرون الفوج السابع تلقى معلومات استخبارية عن نية تنظيم داعش شن هجوم على القوات المشتركة في قرية البو عواد بمنطقة العظيم شرقي المحافظة).وأضاف أن (داعش دفع بمجاميع إرهابية من منطقة مطيبيجة والزركة الى ديالى لتنفيذ هجمات انتحارية وتفجير أبراج الطاقة الكهربائية).و

قال مصدر امس ان (مفتي داعش الجديد في حوض المطيبيجة شرق صلاح الدين والملقب ابو هلال عراقي الجنسية، قتل مع اثنين من مرافقيه بصاروخ استهدف مركبته يعتقد بانه اطلق من طائرة مسيرة).واضاف ان (ابو هلال ويبلغ من العمر 50 سنة كان ضمن دائرة الافتاء في ولاية كركوك قبل ان ينتقل منذ اشهر الى المطيبيجة).