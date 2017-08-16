دور الدولة في تحقيق الأمن الدولي والإجتماعي – خالد محسن الروضان

لا يتحقق الامن الاجتماعي بلجوء كل فرد الى نيل حقة من خصمه بالقوة اذ في هذه الحالة ينتفي الامن الاجتماعي بلجوء كل فرد يعتمد على قواه الشخصية لاخذ حقة من خصمه. ويعد الامن الاجتماعي من الاسس العامة للامن الوطني والقومي لانه أساس تقدم المجتمع ورقية، لان الافراد اذا أطاعو السلطة وخضعوا لما تصدره من قوانين ولم يلجأوا الى القوة للحصول على حقوقهم بانفسهم وبالعنف فيما بينهم فأن الامن الاجتماعي يتحقق وهذا بدوره يحقق الامن الوطني والقومي وتقدم المجتمع وتطويره. واول ما تلجأ اليه السلطة لتحقيق ذلك هو منح الافراد وسائل جبرية للحصول على حقوقهم لدى الاخرين وتحت سيطرة وقوانين الدولة الموحدة التي تلزم القاضي بتطبيقها وعدم الخروج عليها. اضافة ذلك ان وحدة التشريع تلزم المشرعين في الاقطار الخاضعة لها كافه بعدم التعرض للحقوق والحريات الاساسية للافراد التي تضمنتها دساتير تلك الدول. وبهذه الاجراءات يتحقق الامن الاجتماعي ويؤدي الى تقدم المجتمع وتطوير وحدة القوانين لانه بدون الامن الاجتماعي تصبح الحياة في المجتمع صراعاً ان كان له بداية فأن نهايته تدمير المجتمع.

يعد الامن الاجتماعي عنصراً اساسياً في مفهوم القوانين فالقانون يستهدف قيام مجتمع منظم، والحاجة الى الامن والنظام والاستقرار من خصائص القانون ذاته ووحدة التشريع.

فالقانون لا يقوم في نظام اجتماعي مضطرب، والامن الاجتماعي لا يتحقق الا من خلال مجموعة من القواعد التي تلبي حاجات المجتمع لتدارك الامور قبل وقوعها مما يجعل القواعد القانونية سابقة للحدث الاجتماعي وهذا لا يحدث الا بتطوير القوانين وتوحيدها ودراستها ومناقشاتها بشكل هادف وهادئ وبناء وتستطيع الدولة ان تحقق الامن الوطني والاجتماعي لما لها من قوى والزام تحد بهما من أنانية بعض الافراد في المجتمع وتستطيع ان تقهر بهما الخارجين على القانون.

فلا امل من وحدة التشريع اذا كان من السهل على شخص مستهتر وعصابات اجرامية ومليشيات منفلتة ان تخرق القانون وتخرج على المجتمع واخلاقياته بما يخلق فوضى في الامن الاجتماعي مثل الحالات التي يشهدها المجتمع العراقي منذ الاحتلال الانكلو اميركي عام 2003 ولازالت مستمرة من غير الحساب الرادع والقوة القاهرة من تقييد خروقاتها القانونية، فالحساب الرادع والقوة القاهرة هي الطريق الوحيد الذي يحقق الامن في كل ميادين من ميادين الحياة والا تحولت فكرة الامن الوطني والقومي والاجتماعي الى مجرد مواعض وحكم تقال هنا وهناك كما نلمسها في احاديث وخطب المسؤول التنفيذي الاول في الدولة العراقية والتي يطلقها بتحفظ مشوب بالخوف والحذر من هذه القوى التي يصفها بالبعض من هنا يبدو جلياً الاضطراب والخلل في الامن الوطني والقومي وحالة التصدع والانهيار في قواعد القانون وعدم تطبيقها بجد، فعلى الامن الاجتماعي تقع ضرورة اعادة بناء الثقة بالقانون وتمكين قدرات الفرد على تحقيق ذاتياتها بما يعود على المجتمع بالفائدة ويدفعه الى الامام ويؤدي بالنتيجة الى تعزيز السلطة واطاعتها في فرض قوانين الدولة الموحدة كونه ترجمه لتصور معين من احتياجات المجتمع.