البرلمان يحقّق مع وزارة المالية بشأن تثبيت موظفي الكهرباء

القضاء ينفي الإفراج عن كبة ويؤكد إحالته لمحكمة النزاهة

بغداد – محمد الصالحي

نفى مجلس القضاء الأعلى انباء الافراج عن مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية سامر كبة بضمان مادي مبينا ان محكمة تحقيق النزاهة قررت إحالة كبة إلى جنايات النزاهة.

وكشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري عن تسليم طلب موقع من 30 نائب الى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية مع مديرية الموازنة بوزارة المالية، وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار امس ان (محكمة تحقيق النزاهة نظرت في قضية مدير عام الخطوط الجوية العراقية المتهم في قضايا عرض رشاوى ومخالفات إدارية).

اكمال تحقيق

مضيفاً أن (المحكمة قررت احالة المتهم الى جنايات النزاهة بعد اكمال التحقيق معه).

وتابع أنه (ستتم محاكمته وفق المادة 310 من قانون العقوبات) مبيناً أن (المتهم موقوف حاليا ولم يتم الإفراج عنه كما روج في وسائل الإعلام).وكانت هيئة النزاهة أعلنت، ضبط مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية متلبسا بالجرم المشهود. وكشفت مصادر صحفية عن الإفراج عن مدير عام شركة الخطوط الجوية سامر كبة بكفالة بعد اعتقاله.

وذكر بيرقدار في بيان اخر ان (محكمة جنح النزاهة نظرت في دعوى فساد واضرار بالمال العام بحق مدير عام التجهيزات في وزارة الزراعة).

واضاف ان (المحكمة ادانت المتهم بالحبس سنتين بسبب خروقات في عقد تجهيز وزارة الزراعة 200 حاصدة زراعية). مشيرا الى ان (الحكم صدر وفق المادة 341 من قانون العقوبات). وكشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري عن تسليم طلب موقع من 30 نائبا الى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية مع مديرية الموازنة بوزارة المالية.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي امس (تم جمع تواقيع 30 نائبا وتسليمها الى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية لاستدعاء مسؤولي مديرية الموازنة في المالية لبيان اسباب عدم تنفيذها لقرارات مجلس الوزراء بشان تثبيت عقود الكهرباء).واضاف ان (هناك قرارات صدرت من مجلس الوزراء بشأن تثبيت عقود الكهرباء، الا ان المسؤولين في وزارة المالية يتعاملون بانتقائية مع تلك القرارات الصادرة).

اصدار قرار

مبينا ان (مجلس الوزراء سبق وان اصدر قرارا بتثبيت عقود 430 موظف عقود في واسط، اضافة الى تثبيت عقود المتميزين من عقود محافظة نينوى والبالغ عددهم 287 موظفا).

وتابع الجبوري ان (وزارة المالية تعاملت بمزاجية مع هذا القرار حيث قامت بتثبيت موظفي عقود محطة الكوت بواسط لكنها لم توافق على تثبيت عقود محافظة نينوى رغم انهم قاموا بدور كبير في اعادة تشغيل المحطات واعادة الطاقة الكهربائية، اضافة الى المحافظة على المحطات من السرقة والاتلاف).

لافتا الى ان (هذا التصرف يتعارض من احكام الدستور التي نصت على التعامل العادل بين جميع ابناء الشعب).

يذكر أن آلاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل .وكشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني عن ايعاز رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق في ملف استهداف ابراج الكهرباء في المحافظة.

وقال الحسيني في تصريح امس ان (العبادي اوعز بالتحقيق في ملف استهداف ابراج نقل الكهرباء في ديالى والتي تكررت عدة مرات خلال الايام الماضية وادت الى اضرار بالمنظومة الكهربائية).

واضاف ان (العبادي اوعز للعمليات المشتركة بتقديم الدعم الامني لملف حماية ابراج الكهرباء بديالى). مبينا ان (استهداف الابراج هي اخر محاولات داعش اليائسة بعد فقدانه كل معاقله في ديالى).